INCREDIBIL! Sotia unui star de la Manchester City si-a deschis cont de OnlyFans si vinde fotografii pentru doar 8 lire sterline pe luna!

Rita Johal este casatorita cu Riyad Mahrez de 6 ani, insa in acest moment cei doi sunt despartiti.

Acum, potrivit Mirror, femeia de 28 de ani si-a deschis un cont de Only Fans, unde le ofera fanilor poze cu continut 'exclusiv' in schimbul unui abonament de doar 8 lire sterline pe luna.

Conform sursei citate, sotia lui Mahrez i-a indemnat pe cei 500.000 de urmaritori pe care ii are pe Instagram sa plateasca suma respectiva pentru a putea vedea fotografiile 'picante' pe care le posteaza.

Rita Johal s-a casatorit cu Mahrez in 2015, insa in Anglia se vorbeste despre faptul ca cei doi s-au despartit la inceputul anului trecut. Recent, Rita a fost in centrul atentiei dupa ce a incalcat regulile impuse de pandemie organizand o petrecere la resedinta sa din Londra.

Sursa foto: Mirror