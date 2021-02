BREAKING NEWS | Anunt BOMBA al lui Becali! Vrea sa scoata echipa din teren: patronul FCSB, FURIOS dupa ultimul meci!

Gigi Becali ameninta cu scoaterea echipei de pe teren ca forma de protest in fata arbitrajelor de care a avut parte FCSB in ultimuele etape!

Becali spune ca ia in calcul sa piarda un meci cu 3-0, un gest fara precedent in istoria FCSB. E furios din cauza arbitrilor Istvan Kovacs si Catalin Popa, care l-au arbitrat in meciurile cu CFR Cluj si Hermannstadt. Pe amandoi Becali ii acuza de hotie!

"Am iesit din viata publica, dar nu pot, sunt om... E adevarat, se greseste. Gresesc oamenii. Au gresit si pentru FCSB! [Despre faza la care s-a dat penalty impotriva FCSB la meciul cu Hermannstadt]. Dar aici nu e greseala. Daca mingea e in dreptul lui Vlad si ala de cu piciorul in minge si mai da si cu piciorul in burta lui Vlad, cum sa zici ca e penalty? Esti hot! Iarta-ma! Nu credeam ca o sa ajung ca pe vremuri, sa jignesc oameni. E prea mare hotia, nu mai pot sa suport. Istvan Kovacs l-a lasat pe Camora sa prinda mingea cu mana, n-a dat nimic. A inventat apoi un penalty la Miron. Inventat! CFR nu poate sa fie furata. Nu poti sa furi hotul! E greu. CFR a fost dezavantajata, a fost o greseala. S-a gresit.

Noi aveam 6 puncte in plus daca nu erau greselile. Camora - 11 metri nedat pentru noi, apoi penalty inventat de Kovacs. Aia e hotie! Nu e altceva, e hotie! Kovacs e unul dintre cei mai buni arbitri ai Romaniei. E arbitru experimentat, e om destept, dar s-a nascut asa de hot! Fac pacate, dar n-am ce sa fac. Popa a inventat 11 metri cu Hermannstadt, apoi n-a vazut penalty la Miron. Nu pot sa mai tac. Nu pot! Uitati-va 5 meciuri in urma sa vedeti. Ce vina are Vassaras ca e Kovacs hot, ma?



Are o mica vina! Sa-l dea afara din arbitraj. N-a dat 11 metri la Camora - inseamna ca e hot. Daca nu e hot, inseamna ca e chior si trebuie sa pleci din arbitraj. Daca fac pacate, nu vreau sa fac pacate fara acoperire. Stiu ce am vazut. Ca sunt hoti, ca n-ai cum sa inventezi 11 metri daca nu esti hot. Sunt doua-trei persoane care au un interes. Cred, cred! Nu vreau sa spun mai mult. E posibil sa fac o nebunie. E posibil sa scot echipa de pe teren, dar ma gandesc ce risc. Vreau sa trag un semnal de alarma. Dar, ma gandesc. Meciul pot sa-l castig si cu Kovacs arbitru. E greu: el nu da 11 metri, trebuie sa bagi mingea clar in poarta", a spus Becali la Digisport.