BREAKING NEWS! Becali anunta ca RETRAGE FCSB din campionat! Ce reclama finantatorul ros-albastrilor

Gigi Becali a facut un anunt fara precedent in ultimii ani in Liga 1!

Finantatorul FCSB-ului este nemultumit de arbitrajele pe care le-a avut echipa sa in ultimele meciuri si cere implementarea sistemului VAR la meciurile din Liga 1.

Mai mult, Becali a anuntat ca e posibil sa scoata echipa de pe teren in cazul in care Istvan Kovacs va mai fi delegat la meciurile FCSB-ului.

"Nu ma iau de Vassaras, dar macar sa invete meserie de la Craciunescu. Nelu stia meserie, iar daca vedea ca un arbitru greseste el ii pedepsea indiferent de nume. Ii tinea pe tusa de la delegari o luna sau doua. Vedeam si noi ca vrea faca ceva impotriva lor si ii pedepsea.

Eu nu dau in Vassaras, nu spun ca au ajuns strainii sa ne conduca arbitrajul, dar ne trebuie langa el un nume ca Nelu Craciunescu. Am auzit ca vor sa ni-l puna pe Kovacs. Va spun clar ca voi ordona echipei mele sa iasa de pe teren la fiecare meci in care vom fi arbitrati de acest om. El este un h…, iar cuvantul ala se termina in t. Ajunge cu bataia de joc, ca nu am ajuns eu fraierul alora de la CFR. Vad ca nenea Edi a inceput si el sa urle. Adica Becali tace ca e mai fraier? Adica tac si pierd puncte ca prostul? Langa Vassaras sa vina si Craciunescu. In Nelu am mare incredere.

Burleanu tace in papusoi, iar, daca le spunem de VAR, o arunca unii pe altii. Spune, tata, cat costa ca platesc eu tot. Atunci il vom dovedi pe Kovacs asta cat de slab si h…t este. A, este si arogant pe teren si le vorbeste urat la jucatori. Aduceti VAR cat mai repede ca voi ajunge sa imi retrag echipa de pe teren. Nu ma credeti? Asteptati si o sa vedeti. Burlene, VAR, VAR si iar VAR. Nu mai accept nicio scuza de la tine. Si nu o da pe Gino ca nu tine. Tu esti numarul 1 si tu decizi.

Ma uit si eu pe la meciuri prin strainatate, dar nu vad atatea greseli. Unii arbitri de la noi sunt praf. Kovacs asta nu e in firea lui. Nu stiu ce are cu noi. I-am pus pe astia ai mei sa imi faca o analiza. Stiti cate greseli de arbitraj are acest arbitru impotriva noastra? Cui vreti sa i le arat? Lui tata? A murit! Le voi arata tuturor, ca nu mai pot. In 6 ani am pierdut o gramada de bani si am pierdut campionatele unul dupa altul, dar si Kovacs asta, pe unde ne-a prins, ne-a nenorocit", a spus Gigi Becali potrivit ProSport.