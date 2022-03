Lovitură pentru Putin! Rușii vor putea iar să se informeze despre războiul din Ucraina de pe Twitter. Mesajul Anonymous

Putin a ordonat armatei rusești să invadeze Ucraina pe 24 februarie, iar din acel moment un țările occidentale au luat un set de măsuri împotriva Rusiei.

În replică, Kremlinul a anulat toate acreditările de presă ale jurnaliștilor străini de pe teritoriul Rusiei și a oprit accesul la Twitter, Facebook și YouTube.

În ciuda încercărilor lui Putin de a controla mass-media și de a limita accesul la canalele de informare alternativă, hackerii și experții IT din lumea liberă reușesc să treacă barierele impuse de Kremlin.

Twitter a anunțat astăzi că a dezvoltat în colaborare cu cei care controlează motorul de căutare Tor un serviciu prin care rușii se pot conecta la conturile lor prin intermediul browser-ului Tor.

„Twitter a lansat oficial un serviciu onion pe dark web, care le va permite utilizatorilor să acceseze Twitter prin browserul Tor”, a anunțat un jurnalist de la The Daily Dot.

Hackerii de la Anonymous, care i-au declarat război cibernetic lui Putin le-au mulțumit celor de Twitter pentru decizie: „Mulțumirile noastre cele mai sincere”, au scris aceștia pe Twitter.

