Hackerii Anonymous primesc ajutor: „Le-am trimis rușilor două milioane de mesaje pe telefoane în 48 de ore!” Televiziunea rusă și radioul militar, date peste cap 

Rusia a fost sancționată dur de marile puteri ale lumii, însă Vladimir Putin pare de neclintit în ceea ce el susține că este o „operațiune militară” ce are ca scop „denazificarea” Ucrainei. Țara vecină României primește ajutor din toate părțile pentru a putea face față agresiunii Rusiei.

Hackerii Anonymous s-au implicat și ei în război, declarând război cibernetic Rusiei și Belarusului. De atunci, gruparea de hackeri a reușit să doboare site-uri rusești importante și să se „infiltreze” în televiziunile din Rusia, acolo unde au prezentat scene reale din Ucraina, nu pe cele oferite de presa de propagandă de la Kremlin.

Lumea internetului s-a alăturat celor de la Anonymous, care au postat pe unul dintre conturile de Twitter un clip, în care apare o nouă echipă de hackeri anonimi, numită Squad303. În clip, cei de la Squad303 dezvăluie cum ajută în războiul Ucrainei cu Rusia, prin intermediul unui program prin care se pot trimite mesaje pe smartphone-urile rușilor, astfel încât să primească informații cât mai reale legate de situația din Ucraina.

„Suntem Squad303. Suntem o echipă de oameni anonimi. Nu ne-ați remarca în magazin, pe stradă sau la metrou. Ne-ați pus multe întrebări, am decis să vă răspundem la ele. Atacul armat al Rusiei asupra Ucrainei a produs multe emoții și energii în oameni din toată lumea.

Sute de mii dintre ei vor să ajute în apărarea țării. Anonymous a anunțat război cibernetic cu Rusia și Belarus. Fiecare zi paralizează efectiv infrastructura țării sprijinită de grupuri din toată lumea.

Acțiunii „Operațiunea Rusia” s-au alăturat nu doar hackerii, dar și programatori individuali care astfel pot ajuta în apărarea Ucrainei. E cea mai mare și de succes operațiune cibernetică din istorie. Squad303 se focusează pe campanii de informare non-violente, prin permiterea oamenilor din toată lumea să trimită mesaje către ruși selectați aleator.

În acest sens am creat 1920.in, în 48 de ore oamenii din lumea liberă au trimis rușilor două milioane de mesaje pe telefoanele mobile. Vă mulțumim! Nu vă opriți! Ucrainenii se luptă cu arme adevărate, noi putem cel puțin face astea cu smartphone-urile noastre.

În 1920 Rusia a atacat Europa. Uriașa armată a Rusiei a mers către Berlin, Paris și Madrid. Prima țară în care au intrat a fost Polonia, care își recâștigase independența cu doi ani înainte. Nimeni nu a crezut că polonezii îi pot opri pe ruși. Cu toate astea, în august 1920, s-a petrecut un miracol pe Vistula River. Rușii au fost învinși.

Zilnic, cetățenii ucraineni dovedesc că acest miracol se poate întâmpla din nou. Să îi ajutăm!”, se arată în mesajul care a fost repostat ulterior și pe contul Anonymous.

All allied ships are welcomed! Together we can not only help the people of Ukraine fight against Putin's aggression - but we can help the people of Russia understand how their leader steered them wrong.#Anonymous https://t.co/kuHoQxooQk