Anonymous, încă o lovitură! Cea mai mare bancă din Rusia, atacată „în sprijinul poporului ucrainean”

Hackerii din grupul Anonymous a declarat sâmbătă „război cibernetic” Rusiei şi preşedintelui Vladimir Putin după invazia rusă în Ucraina şi au cerut Moscovei să-şi retragă trupele din această ţară, în caz contrar vor fi executate atacuri cibernetice asupra principalelor website-uri ale guvernului rus, transmite agenţia EFE.

„Grupul Anonymous este în stare de război cibernetic împotriva guvernului rus”, au anunţat hackerii pe contul lor de Twitter, iniţiativă salutată imediat de ministrul ucrainean titular al portofoliul digitalizării, Mihailo Fedorov, care a descris acţiunea hackerilor drept o „operaţiune specială” împotriva Rusiei.

În mesajul său, hackerii Anonymous au ţinut să-i amintească preşedintelui Putin că au reuşit să sustragă mai demult date ale Ministerului Apărării rus, care acum pot fi accesate liber pe internet. Hackerii l-au mai ameninţat pe liderul de la Kremlin cu dezvăluirea unor informaţii „demolatoare” pe care el a reuşit să le ascundă până în prezent.

Rusia şi mass-media ruse de stat s-au confruntat de altfel cu mai multe atacuri cibernetice după ce joi armata rusă a declanşat ofensiva împotriva Ucrainei, precedată de un atac cibernetic masiv împotriva acestei ţări.

După ce au dat mai multe lovituri site-urilor deținute de statul rus, reușind să strângă date importante despre invazia rusă, dar și email-uri importante, hackerii i-au mai dat o lovitură Rusiei.

Aceștia susțin că au spart baza de date a celei mai mari bănci din Rusia.

„Grupul de hackeri GNG, afiliat al #Anonymous a piratat baza de date a SberBANK din #Rusia, în sprijinul poporului ucrainean”, au scris pe Twitter cei de la Anonymous.

