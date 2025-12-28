Latifundiarul din Pipera nu s-a ferit de cuvinte în prag de Anul Nou. Deși relația dintre cei doi părea să se fi relaxat după ceremonia de învestire din toamnă, finanțatorul campioanei a ținut să facă o distincție clară între omul Nicușor Dan și politicianul ajuns la Cotroceni. Becali a pus tunurile pe lipsa de pricepere a șefului statului, însă a explicat că preferă un lider nepregătit, dar modest, în locul unuia arogant.



„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul ca Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe, dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit!”, a spus Gigi Becali la RomâniaTV.



Momentul în care i-a cerut iertare



Această poziționare dură vine, paradoxal, la scurt timp după un episod care l-a impresionat profund. Prezent la ceremonia de învestire de acum câteva luni, omul de afaceri a fost luat prin surprindere de gestul președintelui de a veni să-l salute personal, ignorând istoricul conflictual dintre ei.



„Dacă omul ăsta mă vede că vorbesc la telefon și trece. E președintele României, l-am mai criticat, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis «Vă salut» și eu am zis «Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!»”, a povestit Gigi Becali.

