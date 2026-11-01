Becali i-a acuzat pe Simion și colegii săi de partid că își urmăresc propriile interese, în contextul în care liderul AUR a anunțat că va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Luca Niculescu.

Gigi Becali, mesaj ferm către George Simion și AUR

„Ei fac circ, niciun fel de problemă, că voturile lui Georgescu nu o să le ia nimeni. Problema serioasă este moțiunea pe care zice AUR că o face, și Peiu a zis: opoziția, într-un sistem democratic, s-a scuzat cu moțiunea. Am avut șase luni de zile fără guvern, am ajuns unde am ajuns, acum avem un guvern, acum vine opoziția și spune moțiune. Adică în democrație opoziția trebuie să facă opoziție constructivă, nu să distrugă o țară.

Dacă ne apucăm să mai facem moțiuni nu mai suntem suveraniști, patrioți, naționaliști. Lăsăm țara să meargă și așteptăm alegerile, nu să distrugem țara cu moțiuni”, a declarat Gigi Becali, potrivit romaniatv.net.

Becali, despre Simion: „Singurul defect este că e mincinos”

Omul de afaceri a continuat spunând despre Simion că este mincinos și a anunțat că ia în calcul să își facă un partid, capabil să atragă voturile electoratului lui Călin Georgescu.

„Partidele astea pe care le fac ei, nici 1% nu vor lua. AUR probabil va scădea și el, până la urmă mă apuc și fac un partid și luăm noi voturile lui Georgescu. Simion a luptat, a alergat mult, a muncit mult, și băiat deștept. Bine, singurul defect este că e mincinos, dar e și băiat deștept și e și muncitor, aleargă și nici nu doarme dacă are de făcut ceva”, a continuat Becali, potrivit sursei citate.

Becali: „Va ieși adevărul la lumină”

El a continuat în același registru. „Nu poate să ia voturile lui Georgescu, pentru că adevărul tot timpul iese la lumină. După încă doi ani, când vor fi alegerile, va ieși adevărul la lumină. Adică că ei urmăresc interesele lor și de grup, nu interesele țării, asta va ieși la iveală.

Eu zic că, de fapt, banii și slava lumească, ca să se dea mari că sunt miniștri, deputați, e interesul lor. Nu credeam vreodată că voi spune asta, dar singurul partid care are niște oameni mai serioși, mai cu conștiință, este PSD, atât. Sunt obligați să reușească, este o națiune, o țară, trebuie să o scoatem la cap până la urmă”, a conchis latifundiarul.