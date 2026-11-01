Chivu a pierdut primul loc! Minunea din Serie A a mai făcut o victimă și a intrat în istorie

Chivu a pierdut primul loc! Minunea din Serie A a mai făcut o victimă și a intrat în istorie Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a pierdut derby-ul cu AC Milan (1-3), iar echipa lui Cristi Chivu a fost devansată în clasament de Lazio, care are un start de sezon fabulos.

TAGS:
LazioGennaro GattusoCagliariInter Milanocristi chivu
Din articol

Lazio, lider solitar în Serie A! Inter, la -3 după 10 etape

Lazio a devenit lider solitar în Serie A după 10 etape. Duminică după-amiază, echipa lui Gennaro Gattuso a trecut cu emoții de Cagliari, scor 2-1, iar formația biancoceleste a ajuns la 9 victorii și o remiză în primele 10 etape, cel mai bun start de sezon istoria clubului.

Condusă din minutul 20, după golul lui M'Bala Nzola, Lazio a reușit să egaleze până la pauză prin Gustav Isaksen, iar Andrea Pinamonti a izbutit golul victoriei în minutul 83.

Cu 28 de puncte din 30 posibile, Lazio se află la cel mai bun start de sezon din istoria sa. Nici în stagiunile în care a cucerit titlul (1973/1974 și 1999/2000), cu Tommaso Maestrelli, respectiv Sven-Goran Eriksson pe bancă, nu stătea mai bine după primele 10 runde: 6 victorii, 3 remize și un eșec în ambele cazuri.

  • AC Milan este singura echipă care a încurcat-o pe Lazio în acest sezon. A fost 2-2, pe Stadio Olimpico, în runda a patra.

Inter, care a suferit primul eșec din acest sezon la derby-ul cu AC Milan (1-3), de sâmbătă seară, rămâne pe locul 2, cu 25 de puncte, trei sub Lazio. În runda următoare, echipa lui Cristi Chivu va avea parte de un test dificil contra lui Como, în timp ce trupa lui Gattuso va juca la Napoli.

Lazio și Inter se vor înfrunta abia pe 6 ianuarie, în cadrul rundei cu numărul 18 din Serie A. Până atunci, cele două vor juca Supercupa Italiei, pe 22 decembrie (San Siro).

Lazio, victorie dramatică împotriva lui Cagliari

Foto: IMAGO

  • Lazio cagliari 14
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Clasamentul din Serie A după 10 etape

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
O familie din Bosnia oferă o casă, un job și un salariu de 920 de euro celor care vor să se mute acolo, însă cu o condiție
ULTIMELE STIRI
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Olympique Lyon DA, AS Monaco BA, urmează Olympique Marseille pe VOYO! Strasbourg - Auxerre 5-1
Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!”
Ștefan Baiaram, ”mesaj” pentru Gică Hagi după victoria cu FC Botoșani: ”Are strategia lui!”
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

Mirel Rădoi, pe cale să semneze! Diseară ar putea apărea la meci

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

”Fiara” a reacționat după conflictul dintre Pancu și Diana Șucu

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Victor Pițurcă, la FCSB? Dorința lui Gigi Becali după umilința din Cupa României: „Asta face el”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

Daniel Pancu i-a întors-o Dianei Şucu cu un citat din Aristotel: „Spune nimic şi fii un nimic”

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

AC Milan - Inter 3-1, pe Sport.ro | Înfrângere pentru Cristi Chivu în Derby della Madonnina

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A

Ce notă a primit Daniel Bîrligea după ce Frosinone a învins-o pe Torino cu 2-0 în Serie A


Recomandarile redactiei
Dinamo - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro. Echipele de start
Dinamo - UTA, LIVE TEXT de la 20:30 pe Sport.ro. Echipele de start
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Filipe Coelho a surprins pe toată lumea după Craiova - Botoșani: "E vina mea!"
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Radja Nainggolan, următorul mare fotbalist care poate intra la închisoare! Lovitură teribilă pentru fostul star de la AS Roma
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Dennis Man, unde-ai ajuns?! Scor de 0-9 în Eredivisie, un jucător a dat 5 pase decisive
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Liverpool - Arsenal 0-1, ACUM pe VOYO SPORT 1! „Tunarii” sunt în avantaj
Alte subiecte de interes
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
”Edgar Davids” de la Lazio s-a transferat în România! ”A venit la formația noastră sub formă de împrumut”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Fundașul român de Champions League de la Lazio a semnat azi cu AC Milan! ”Milan e Milan, m-au tratat la alt nivel”
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se alătură lui Gattuso! Va juca pentru prima oară în Croația
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se alătură lui Gattuso! Va juca pentru prima oară în Croația
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se întoarce acasă! Ce club a ales
Ivan Rakitic părăsește Arabia și se întoarce acasă! Ce club a ales
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
CITESTE SI
Iarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

stirileprotvIarna vine cu o lună mai devreme în România. Meteorologii anunță ninsori și un strat de zăpadă de până la 25 de centimetri

Paradox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

stirileprotvParadox. Alphabet, compania-mamă a Google, a pierdut peste 500 miliarde de dolari din cauza propriei inteligențe artificiale

Lewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

stirileprotvLewis Hamilton vrea să concureze în Formula 1 și după 45 de ani: „Sunt construit diferit. Nu a mai existat nimeni ca mine”

Două familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

stirileprotvDouă familii au plecat împreună în vacanță, iar la întoarcere au făcut schimb de parteneri și copii. Ce a urmat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!