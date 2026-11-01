Chivu a pierdut primul loc! Minunea din Serie A a mai făcut o victimă și a intrat în istorie

Lazio, lider solitar în Serie A! Inter, la -3 după 10 etape

Lazio a devenit lider solitar în Serie A după 10 etape. Duminică după-amiază, echipa lui Gennaro Gattuso a trecut cu emoții de Cagliari, scor 2-1, iar formația biancoceleste a ajuns la 9 victorii și o remiză în primele 10 etape, cel mai bun start de sezon istoria clubului.

Condusă din minutul 20, după golul lui M'Bala Nzola, Lazio a reușit să egaleze până la pauză prin Gustav Isaksen, iar Andrea Pinamonti a izbutit golul victoriei în minutul 83.

Cu 28 de puncte din 30 posibile, Lazio se află la cel mai bun start de sezon din istoria sa. Nici în stagiunile în care a cucerit titlul (1973/1974 și 1999/2000), cu Tommaso Maestrelli, respectiv Sven-Goran Eriksson pe bancă, nu stătea mai bine după primele 10 runde: 6 victorii, 3 remize și un eșec în ambele cazuri.

AC Milan este singura echipă care a încurcat-o pe Lazio în acest sezon. A fost 2-2, pe Stadio Olimpico, în runda a patra.

Inter, care a suferit primul eșec din acest sezon la derby-ul cu AC Milan (1-3), de sâmbătă seară, rămâne pe locul 2, cu 25 de puncte, trei sub Lazio. În runda următoare, echipa lui Cristi Chivu va avea parte de un test dificil contra lui Como, în timp ce trupa lui Gattuso va juca la Napoli.

Lazio și Inter se vor înfrunta abia pe 6 ianuarie, în cadrul rundei cu numărul 18 din Serie A. Până atunci, cele două vor juca Supercupa Italiei, pe 22 decembrie (San Siro).