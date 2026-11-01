Kylian Mbappe, pus la zid de un campion mondial după Balonul de Aur: "A luat-o razna! Nu mi-a plăcut deloc"

Kylian Mbappe, pus la zid de un campion mondial după Balonul de Aur: &quot;A luat-o razna! Nu mi-a plăcut deloc&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Kylian Mbappe (27 de ani) a fost foarte aproape de cucerirea Balonului de Aur, însă francezul mai are de așteptat până la obținerea celei mai importante distincții individuale.

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kylian mbappeBixente LizarazuBalonul de Aur
Din articol

După un sezon în care nu a cucerit niciun trofeu cu Real Madrid, dar a fost golgheter în LaLiga, în Champions League și la Cupa Mondială, Mbappe a încheiat pe locul 2 la Balonul de Aur 2026, cu doar 28 de puncte sub câștigătorul Harry Kane.

Lizarazu îl critică pe Mbappe pentru campania de dinaintea Balonului de Aur

Kylian Mbappe și Lamine Yamal, ocupanții locurilor 2 și 3 la Balonul de Aur, au fost protagoniștii unor adevărate campanii de autopromovare la câștigarea marelui trofeu. Ambii au spus în numeroase interviuri că se consideră cei mai buni și ar merita să triumfe.

"Pe cine votez? Pe mine!", "Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine în sezonul trecut", au fost doar două dintre declarațiile făcute de Mbappe cu câteva săptămâni înaintea galei de la Londra.

Declarațiile lui Kylian Mbappe au fost taxate dur de Bixente Lizarazu (56 de ani). Campionul mondial cu Franța din 1998 crede că francezul a exagerat prin declarațiile făcute și a dat dovadă de lipsă de modestie.

"Pe Mbappe l-am apărat mult sezonul trecut, când încă era criticat dur din toate punctele de vedere. A făcut un Mondial foarte bun și a fost consecvent în rolul de căpitan al naționalei Franței, punând echipa pe primul loc în discursul său.

Totuși, în perioada Balonului de Aur, a luat-o razna. Nu mi-a plăcut deloc. A devenit extrem de individualist, a dat dovadă de lipsă de modestie și s-a autopromovat uitând de ceilalți. Aveai impresia că exista doar el, iar ceilalți nu contau. Dacă i-a dăunat asta la Balonul de Aur? Nu cred, o sută de jurnaliști au decis.

Sincer, nu mă interesează prea mult acea perioadă. Acum trebuie să revină la naționala Franței cu gândul la echipă. Indiferent ce se întâmplă, spiritul de echipă este cel care va aduce victorii Franței. Vine după perioade în care nu și-a făcut echipele să câștige. Trebuie să reflecteze la asta. Marchează multe goluri, dar trebuie să-și facă echipa să câștige. Asta este cel mai important", a spus Lizarazu, la Telefoot, citat de Le Parisien.

  • Balonul de aur 13
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Clasamentul integral la Balonul de Aur 2026

  1. Harry Kane (Anglia, Bayern Munchen) – 1.055 puncte  
  2. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid) – 1.027 puncte  
  3. Lamine Yamal (Spania, Barcelona) – 881 puncte  
  4. Rodri (Spania, Barcelona) – 726 puncte  
  5. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) – 612 puncte  
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Paris Saint-Germain) – 541 puncte  
  7. Ousmane Dembélé (Franța, Paris Saint-Germain) – 418 puncte  
  8. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) – 378 puncte  
  9. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen) – 296 puncte  
  10. Fabián Ruiz (Spania, Paris Saint-Germain) – 201 puncte  
  11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) – 107 puncte  
  12. Pau Cubarsí (Spania, Barcelona) – 101 puncte  
  13. Achraf Hakimi (Maroc, Paris Saint-Germain) – 65 puncte  
  14. Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 59 puncte  
  15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) – 57 puncte  
  16. Ferran Torres (Spania, Paris Saint-Germain) – 44 puncte  
  17. Vinícius Júnior (Brazilia, Real Madrid) – 26 puncte  
  18. Marc Cucurella (Spania, Real Madrid) – 16 puncte  
  19. João Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 15 puncte  
  20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) – 12 puncte  
  21. Gabriel (Brazilia, Arsenal) – 11 puncte  
  22. Lautaro Martínez (Argentina, Inter Milano) – 11 puncte  
  23. Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain) – 8 puncte  
  24. Luis Díaz (Columbia, Bayern Munchen) – 8 puncte  
  25. Marquinhos (Brazilia, Paris Saint-Germain) – 7 puncte  
  26. Dayot Upamecano (Franța, Bayern Munchen) – 5 puncte  
  27. Bruno Fernandes (Portugalia, Manchester United) – 5 puncte  
  28. Julián Quiñones (Mexic, Al-Qadsiah) – 4 puncte  
  29. Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr) – 2 puncte  
  30. William Saliba (Franța, Arsenal) – 2 puncte
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