Kylian Mbappe, pus la zid de un campion mondial după Balonul de Aur: "A luat-o razna! Nu mi-a plăcut deloc"

După un sezon în care nu a cucerit niciun trofeu cu Real Madrid, dar a fost golgheter în LaLiga, în Champions League și la Cupa Mondială, Mbappe a încheiat pe locul 2 la Balonul de Aur 2026, cu doar 28 de puncte sub câștigătorul Harry Kane.

Lizarazu îl critică pe Mbappe pentru campania de dinaintea Balonului de Aur

Kylian Mbappe și Lamine Yamal, ocupanții locurilor 2 și 3 la Balonul de Aur, au fost protagoniștii unor adevărate campanii de autopromovare la câștigarea marelui trofeu. Ambii au spus în numeroase interviuri că se consideră cei mai buni și ar merita să triumfe.

"Pe cine votez? Pe mine!", "Nu a existat niciun jucător mai bun decât mine în sezonul trecut", au fost doar două dintre declarațiile făcute de Mbappe cu câteva săptămâni înaintea galei de la Londra.

Declarațiile lui Kylian Mbappe au fost taxate dur de Bixente Lizarazu (56 de ani). Campionul mondial cu Franța din 1998 crede că francezul a exagerat prin declarațiile făcute și a dat dovadă de lipsă de modestie.

"Pe Mbappe l-am apărat mult sezonul trecut, când încă era criticat dur din toate punctele de vedere. A făcut un Mondial foarte bun și a fost consecvent în rolul de căpitan al naționalei Franței, punând echipa pe primul loc în discursul său.

Totuși, în perioada Balonului de Aur, a luat-o razna. Nu mi-a plăcut deloc. A devenit extrem de individualist, a dat dovadă de lipsă de modestie și s-a autopromovat uitând de ceilalți. Aveai impresia că exista doar el, iar ceilalți nu contau. Dacă i-a dăunat asta la Balonul de Aur? Nu cred, o sută de jurnaliști au decis.

Sincer, nu mă interesează prea mult acea perioadă. Acum trebuie să revină la naționala Franței cu gândul la echipă. Indiferent ce se întâmplă, spiritul de echipă este cel care va aduce victorii Franței. Vine după perioade în care nu și-a făcut echipele să câștige. Trebuie să reflecteze la asta. Marchează multe goluri, dar trebuie să-și facă echipa să câștige. Asta este cel mai important", a spus Lizarazu, la Telefoot, citat de Le Parisien.