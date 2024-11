Principalii candidații sunt Marcel Ciolacu (PSD), Nicolae Ciucă (PNL), Elena Lasconi (USR), Mircea Geoană (independent), George Simion (AUR), Kelemen Hunor (UDMR), Ludovic Orban (AFDLC) și Cristian Diaconescu (independent). Toți cei opt politicieni au, într-un fel sau într-altul, legături cu fotbalul. Lista definitivă anunțată de BEC îi mai cuprinde pe Călin Georgescu (candidat independent), Cristian Terheș (PNCR), Ana Birchall (candidat independent), Silviu Predoiu (LAN), Sebastian Popescu (PNR) și Alexandra Bertalan - Păcuraru (ADN), care au însă șanse reduse să adune un număr semnificativ de voturi.



Marcel Ciolacu - Este un mare fan al FCSB, fiind cel care a forțat MApN, din poziția de prim-ministru, să primească clubul lui Gigi Becali pe noua arenă din Ghencea. Este, de asemenea, un susținător al echipei din orașul natal, Gloria Buzău. Conform propriilor declarații, în tinerețe, a jucat fotbal la un liceu sportiv din localitate și a mai practicat și handbal și atletism, însă nu de performanță. "Am jucat fotbal, dar nu performanță, nu am fost legitimat. Jucam cu prietenii, cu colegii de școală și de liceu. Nu excelam la fotbal și cred că de asta mă mutau și în poartă, și în apărare, și în atac. Cine nu are talent, îl aleargă peste tot", a mărturisit acesta.



Nicolae Ciucă - Generalul / om politic este un microbist înrăit, a declarat că este suporter al echipelor Universitatea Craiova şi CSA Steaua, prima datorită locului în care este născut (comuna Plenița, jud. Dolj) și a doua datorită meseriei de militar. Fotbaliștii săi preferanți sunt cei din Craiova Maxima, având o afinitate pentru Balaci, Lung și Cârțu. "Am fost pe stadion, pe Oblemenco, încă de când erau acele tabele pentru scor care se modificau manual. Le zicea 'la steaguri'. Am rămas nostalgic Ştiinţei de la vremea respectivă. Ţin cu amândouă, și cu CS Universitatea Craiova, și cu FC U Craiova. La Craiova mi-ar plăcea să se reconstruiască acea echipă care să se bată acolo pentru primele trei. În privința Stelei, cred că ar trebui să aibă drept de promovare. Dacă o primărie poate să finațeze, o altă instituţie de ce nu ar putea să sprijine? Ori nu poate nimeni, ori poate toată toată lumea", a declarat Ciucă.

Elena Lasconi - Primar aflat la al doilea mandat în fruntea orașului Câmpulung Muscel (jud. Argeș), șefa USR este cea care a fost de acord cu finanțarea echipei locale, Asociația Fotbal Club Câmpulung Muscel 2022. Echipa a promovat în Liga 2, la finalul sezonului trecut, iar acum ocupă locul 20 în divizia secundă. Aceasta este prima echipă locală care ajunge la acest nivel, după ARO Câmpulung, echipa sponsorizată în trecut de fabrica ARO (Auto Romania), producătoarea mașinilor de teren românești între 1957 și 2003.



Mircea Geoană - Fostul secretar general adjunct al NATO este un mare fan al Rapidului, deși părinții săi erau fani ai Craiovei, iar tatăl său este militar de meserie, fost general în armata României și șef al Comandamentului Apărării Civile. Politicianul este un obișnuit al meciurilor de pe stadionul Giulești, fiind un apropiat al lui Dan Șucu, patronul echipei. "A fost dragoste la prima vedere. Am fost pe stadion, am fost în galerie. Am făcut armata la Slatina și îmi aduc aminte că mergeam cu permisie la meci când juca cu Rapidul. Săream gardurile. Mergeam în uniformă", rememorează acesta. Geoană a practicat baschet și rugby în tinerețe, a jucat tenis de plăcere și a fost arbitru de fotbal, fiind la un pas să ajungă în grupul selectat pentru Divizia C, dar cariera a fost curmată de Revoluția din 1989, după care s-a angajat în Ministerul de Externe.

George Simion - Acesta a dezvăluit că a fost junior la CSȘ 2 și CSȘ 6 din București, dar și că a mai practicat oina, atletismul și ju-jitsu. Liderul AUR este cunoscut pentru faptul că a fost ultras, unul dintre liderii grupului "Uniți sub Tricolor", care susține echipa națională la meciurile de teren propriu și din deplasare. Stelist la origine, acesta spune că nu este afiliat acum unei echipe: "când eram mic am mers la meciuri la Steaua, după am fost dezamăgit, nu am mai mers. Am prieteni şi de la Craiova, şi de la Farul. Toată corupţia, toate aranjamentele care au fost în mediul fotbalului românesc m-au făcut să mă scârbesc şi am mers doar la meciurile României". Fostul ultras este susținut de Gigi Becali, care s-a alăturat partidului său.



Kelemen Hunor - Deși nu este un fan înrăit al fotbalului, politicianul de origine maghiară susține discret cluburile Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (Covasna / Liga 1) și FK Csikszereda Miercurea Ciuc (Harghita / Liga 2), care au primit finanțare de la guvernul de la Budapesta pentru a-și moderniza arenele și pentru a deschide academii performante. Acesta l-a însoțit pe Viktor Orban la meciuri în România, când premierul maghiar a venit pentru tradiționalul discurs de la Universitatea de Vară "Tusvanyos" din Băile Tușnad. În schimb, acesta este și un mare fan al hocheiului pe gheață.



Ludovic Orban - Cunoscut pentru dragostea sa pentru muzică, Orban a fost și jucător de fotbal. "Am jucat puțin pe la Metrom, am fost și pe la FC Brașov. M-a pus să joc fundaș stânga, deși eu nu sunt stângaci. Am făcut clasele 5-8 la Liceu Sportiv, unde am făcut gimnastică sportivă. Recunosc că am ținut cu FC Brașov, fiind brașovean, dar FC Brașov nu mai există. Mergeam la meciuri la Steagul Roșu, la FC Brașov. Și dintre echipele din București am ținut cu Steaua. Țin cu acea Steaua care are performanțele mai bune, adică cu FCSB", a declarat acesta. El nu a fost atras de Dinamo, deși tatăl său cotiza la bugetul clubului din poziția de ofițer al fostei Securități.



Cristian Diaconescu - Deși locuiește în apropierea stadionului Dinamo și a fost promovat Secretar de Stat pentru Afaceri Bilaterale în cadrul Ministerul Afacerilor Externe în Guvernul lui Adrian Năstase, unul dintre membrii fondatori ai ACS FC Dinamo în 1994, el nu este fan al echipei. Acesta susține doar echipa națională a României.



Foto - Getty Images, Facebook, Gabriel Chirea