Tânărul jucător de atac Cristian Volpato, care a decis să nu mai reprezinte Italia, a fost inclus în lotul Australiei pentru Campionatul Mondial din 2026, dezvăluit luni de selecţionerul Tony Popovic.

Volpato își schimbase vineri naționala la FIFA!

Mijlocaşul ofensiv de 22 de ani s-a născut în Sydney și până acum a jucat la naționalele Under 19, Under 20 și Under 21 ale Italiei, ţară unde evoluează pentru Sassuolo după ce înainte a jucat la AS Roma.

El este unul dintre cei doi jucători convocaţi în premieră, alături de Tete Yengi de la Machida Zelvia (Japonia), cu origini sud-sudaneze și engleze.

Lotul Australiei pentru CM 2026

Portari:

Patrick Beach (Melbourne City), Paul Izzo (Randers FC/Danemarca), Mathew Ryan (Levante/Spania)

Fundaşi:

Aziz Behich (Melbourne City/Australia), Jordan Bos (Feyenoord/Olanda), Cameron Burgess (Swansea City/Anglia), Alessandro Circati (Parma/Italia), Milos Degenek (APOEL Nicosia/Cipru), Jason Geria (Albirex Niigata/Japonia), Lucas Herrington (Colorado Rapids/SUA), Jacob Italiano (Grazer AK/Austrai), Harry Souttar (Leicester/Anglia), Kai Trewin (New York City/SUA)

Mijlocaşi:

Cameron Devlin (Hearts/Scoţia), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo/Olanda), Jackson Irvine (St Pauli/Germania), Connor Metcalfe (St Pauli/Germania), Aiden O'Neill (New York City/SUA), Paul Okon-Engstler (Sydney FC)

Atacanţi:

Nestory Irankunda (Watford/Anglia), Mathew Leckie (Melbourne City/Australia), Awer Mabil (Castellon/Spania), Mohamed Toure (Norwich/Anglia), Nishan Velupillay (Melbourne Victory), Cristian Volpato (Sassuolo/Italia), Tete Yengi (Machida Zelvia/Japonia)

Grupele de la Cupa Mondială 2026

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama