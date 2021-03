"Este cel mai bun impotriva COVID!" Medicamentul MINUNE promovat de Gigi Becali, INTERZIS de Agentia Nationala Anti Doping!

Au existat foarte multe discutii in spatiul public referitoare la eficienta foarte mare a ivermectinei in lupta cu COVID-19.

Gigi Becali a fost unul dintre cei mai mari sustinatori ai acestui medicament, in ciuda faptului ca mai multi specialisti au anuntat ca el nu a fost aprobat inca pentru uzul uman, fiind o substanta care se administreaza exclusiv animalelor pana in acest moment.

Mai mult, Agentia Nationala Anti Doping a emis un comunicat in care a anuntat ca ivermectina este inclusa pe lista substantelor interzise. Astfel, Becali nu va putea sa le dea jucatorilor sai aceasta substanta in incercarea de a invinge virusul SARS-COV-2.

"In contextul pandemiei de coronavirus, Agentia Nationala Anti-Doping face urmatorul anunt: Sportivii trebuie sa cunoasca faptul ca le este interzis un eventual tratament cu medicamentul comercializat sub denumirea de Ivermectina Pasteur FP 20 – comprimate pentru tratamentul endoparazitozelor produse de nematode si in ectoparazitozele produse de acarieni la caini.

Un comprimat contine 3mg de Ivermectina, substanta care se incadreaza in Lista Interzisa 2021 la categoria S0 – SUBSTANTE NEAPROBATE (orice substanta farmacologica, ce nu este cuprinsa in una dintre urmatoarele sectiuni ale Listei si nu este aprobata de nicio autoritate guvernamentala de reglementare in domeniul sanatatii pentru uzul terapeutic uman – de exemplu, medicamente aflate in curs de dezvoltare preclinica sau clinica sau retrase, medicamente designer, substante aprobate doar pentru uz veterinar – este interzisa permanent)", se arata in comunicatul emis de ANAD.

"Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afara, studiau in strainatate. Sunt romani si le dau 4000-5000 pe luna. Ei mi-au spus despre aceste tramente, pentru ca se faceau studii pe afara. Cel mai bun este Ivermectina. Se gaseste doar la mine, acum in Romania. Eu nu am nicio treaba, eu il cumpar aici. E din Ucraina, dar nu-l aduc eu. Eu am Invermectina ser. Invermectina pastila e slaba", a spus Gigi Becali la inceputul anului potrivit Ziare.com.