Președintele american s-a arătat surprins în momentul în care a aflat cât costă un tichet pentru confruntarea dintre SUA și Paraguay, programată pe 12 iunie la Los Angeles, costă peste 1.000 de dolari. Pe platforma oficială FIFA, cel mai accesibil loc este evaluat la 1.940 de dolari, în timp ce pe site-urile de revânzare ajunge la minimum 1.150 de dolari.

„Nu ştiam despre această sumă. Mi-ar plăcea să mă duc acolo, dar nu voi plăti asta, ca să fiu cinstit”, a transmis Donald Trump într-un interviu pentru New York Post.

Prețurile ar putea fi analizate de autorități

După ce numeroși fani au depus o plângere la Comisia Europeană din cauza tarifelor prohibitive, președintele a sugerat că și guvernul american ar putea investiga situația. „Eu nu am văzut, dar ar trebui să mă uit la asta”, a spus oficialul.

Trump s-a arătat îngrijorat de faptul că susținătorii săi ar putea rata evenimentul din cauza costurilor: „Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să se poată duce acolo. Dacă oamenii din Queens şi din Brooklyn care-l iubesc pe Donald Trump nu pot asista la meciuri, aş fi dezamăgit, dar în acelaşi timp este un succes incredibil”.

Succes comercial masiv înaintea startului

Potrivit șefului FIFA, Gianni Infantino, prețurile reflectă piața nord-americană, acesta amintind că 25% dintre biletele din faza grupelor sunt vândute sub 300 de dolari. Competiția găzduită de SUA, Canada și Mexic a epuizat deja aproximativ 5 milioane de tichete din cele 7 milioane disponibile.

„Ştiu că turneul are un succes uriaş, el bate toate recordurile, iar FIFA nu a cunoscut niciodată aşa ceva”, a concluzionat președintele american cu privire la competiția ce va lua startul pe 11 iunie.