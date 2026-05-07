Trump face FIFA de râs! Ce a zis despre prețurile biletelor la Cupa Mondială, de noaptea minții!

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Președintele Statelor Unite, unul dintre bogații planetei, a admis că n-ar plăti niciodată sumele cerute de forul mondial, ca să vadă un meci de la turneul final din această vară (11 iunie – 19 iulie).

FIFADonald TrumpGianni Infantino

Preşedintele american, Donald Trump (79 de ani), se declară surprins de preţul mare al unui bilet la primul meci al Statelor Unite la Cupa Mondială din 2026 - de peste 1.000 de dolari - şi declară tabloidului New York Post că ”nu va plăti” această sumă pentru a asista la meci.

"Nu ştiam despre această sumă", a răspuns Trump, întrebat despre prețurile biletelor la meciul cu Paraguay, pe 12 iunie, la Los Angeles. Cel mai ieftin loc costă 1.940 de dolari (aproximativ 1.650 euro) pe site-ul FIFA şi 1.150 de dolari (aproximativ 980 euro) pe platforma de revânzare a FIFA.

"Mi-ar plăcea să mă duc acolo, dar nu voi plăti sumele astea, ca să fiu cinstit", a declarat Trump, potrivit news.ro.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat, totuși, tarifarea evenimentului, care reflectă, în opinia sa, "piaţa" nord-americană. Şeful FIFA a amintit că 25% dintre biletele meciurilor pentru faza grupelor costă mai puţin de 300 de dolari.

Donald Trump a primit premiul FIFA pentru Pace după care a atacat Venezuela și Iran

Preşedintele american a sugerat, de asemenea, că Guvernul ar putea să analizeze prețurile biletelor - considerate exorbitante de către suporteri, care au depus plângere împotriva FIFA la Comisia Europeană (CE).

"Eu n-am văzut, dar ar trebui să mă uit la asta", a declarat Trump.

"Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să se poată duce acolo (...). Dacă oamenii din Queens şi din Brooklyn care-l iubesc pe Donald Trump nu pot (n.r. - asista la meciuri), aş fi dezamăgit dar, în acelaşi timp, este un succes incredibil (n.r. - evenimentul în sine)", a declarat fostul magnat imobiliar originar din New York.

"Ştiu că (n.r. - turneul) are un succes uriaş, bate toate recordurile, iar FIFA n-a cunoscut niciodată aşa ceva", a dat asigurări Trump cu un pic mai bine de o lună înaintea loviturii de începere a turneului, coorganizat de către Statele Unite, Canada şi Mexic, de la 11 iunie la 19 iulie, în care se înfruntă 48 de echipe în 104 meciuri.

FIFA a vândut aproximativ cinci milioane de bilete dintre cele şapte milioane disponibile, iar o nouă fază de vânzări "de ultim moment" s-a deschis joi pe site-ul forului mondial. Potrivit news.ro, alte bilete vor fi puse în vânzare, periodic, până la finala de la 19 iulie.

