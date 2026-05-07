Trump face FIFA de râs! Ce a zis despre prețurile biletelor la Cupa Mondială, de noaptea minții!

Preşedintele american, Donald Trump (79 de ani), se declară surprins de preţul mare al unui bilet la primul meci al Statelor Unite la Cupa Mondială din 2026 - de peste 1.000 de dolari - şi declară tabloidului New York Post că ”nu va plăti” această sumă pentru a asista la meci.

"Nu ştiam despre această sumă", a răspuns Trump, întrebat despre prețurile biletelor la meciul cu Paraguay, pe 12 iunie, la Los Angeles. Cel mai ieftin loc costă 1.940 de dolari (aproximativ 1.650 euro) pe site-ul FIFA şi 1.150 de dolari (aproximativ 980 euro) pe platforma de revânzare a FIFA.

"Mi-ar plăcea să mă duc acolo, dar nu voi plăti sumele astea, ca să fiu cinstit", a declarat Trump, potrivit news.ro.

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat, totuși, tarifarea evenimentului, care reflectă, în opinia sa, "piaţa" nord-americană. Şeful FIFA a amintit că 25% dintre biletele meciurilor pentru faza grupelor costă mai puţin de 300 de dolari.