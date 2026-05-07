Trump face FIFA de râs! Ce a zis despre prețurile biletelor la Cupa Mondială, de noaptea minții!

Preşedintele american, Donald Trump (79 de ani), se declară surprins de preţul mare al unui bilet la primul meci al Statelor Unite la Cupa Mondială din 2026 - de peste 1.000 de dolari - şi declară tabloidului New York Post că ”nu va plăti” această sumă pentru a asista la meci.
"Nu ştiam despre această sumă", a răspuns Trump, întrebat despre prețurile biletelor la meciul cu Paraguay, pe 12 iunie, la Los Angeles. Cel mai ieftin loc costă 1.940 de dolari (aproximativ 1.650 euro) pe site-ul FIFA şi 1.150 de dolari (aproximativ 980 euro) pe platforma de revânzare a FIFA.
"Mi-ar plăcea să mă duc acolo, dar nu voi plăti sumele astea, ca să fiu cinstit", a declarat Trump, potrivit news.ro.
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a apărat, totuși, tarifarea evenimentului, care reflectă, în opinia sa, "piaţa" nord-americană. Şeful FIFA a amintit că 25% dintre biletele meciurilor pentru faza grupelor costă mai puţin de 300 de dolari.
Preşedintele american a sugerat, de asemenea, că Guvernul ar putea să analizeze prețurile biletelor - considerate exorbitante de către suporteri, care au depus plângere împotriva FIFA la Comisia Europeană (CE).
"Eu n-am văzut, dar ar trebui să mă uit la asta", a declarat Trump.
"Mi-ar plăcea ca oamenii care au votat cu mine să se poată duce acolo (...). Dacă oamenii din Queens şi din Brooklyn care-l iubesc pe Donald Trump nu pot (n.r. - asista la meciuri), aş fi dezamăgit dar, în acelaşi timp, este un succes incredibil (n.r. - evenimentul în sine)", a declarat fostul magnat imobiliar originar din New York.
"Ştiu că (n.r. - turneul) are un succes uriaş, bate toate recordurile, iar FIFA n-a cunoscut niciodată aşa ceva", a dat asigurări Trump cu un pic mai bine de o lună înaintea loviturii de începere a turneului, coorganizat de către Statele Unite, Canada şi Mexic, de la 11 iunie la 19 iulie, în care se înfruntă 48 de echipe în 104 meciuri.
FIFA a vândut aproximativ cinci milioane de bilete dintre cele şapte milioane disponibile, iar o nouă fază de vânzări "de ultim moment" s-a deschis joi pe site-ul forului mondial. Potrivit news.ro, alte bilete vor fi puse în vânzare, periodic, până la finala de la 19 iulie.