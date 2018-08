Duckadam si Reghecampf, doi dintre romanii care au si ei NUMERE SPECIALE LA MASINI! Ce placute de inmatriculare si-au pus

Politia Romana i-a confiscat numerele de inmatriculare romanului care si-a pus placute personalizate cu un mesaj anti-PSD (DETALII AICI).

Romanul care si-a inmatriculat masina in Suedia, alegand un numar personalizat, cu mesaj anti-PSD, spune ca Politia Romana face un abuz. De cealalta parte, Politia invoca o Conventie semnata la Viena si modificata intre timp.

Razvan Stefanescu nu este singurul roman care umbla pe soselele tarii avand numere personalizate. Din lumea fotbalului, Helmuth Duckadam si Laurentiu Reghecampf si-au ales si ei astfel de numere pentru masinile pe care le conduc. Amandoi le-au inmatriculat in Statele Unite ale Americii.

Helmuth Duckadam si-a inmatriculat masina in SUA cu numarul STEAUA si spunea in urma cu un an: "Sa vedem daca imi face Talpan proces".

De cealalta parte, Laurentiu Reghecampf a optat pe placutele de inmatriculare emise de statul Nevada pentru "REGHE 1".