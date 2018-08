Reactia lui Andrei Cristea la interesul lui Becali! Ce spune atacantul de 34 de ani despre o revenire in tricoul ros-albastru dupa 12 ani

Andrei Cristea spune ca este incantat de interesul FCSB-ului si al Craiovei pentru serviciile sale si ca nu va uita niciodata perioada petrecuta in tricoul ros-albastru.

Ajuns la 34 de ani, Andrei Cristea continua sa fie unul dintre cei mai buni atacanti din Liga I. Jucatorul tocmai si-a prelungit contractul cu Poli Iasi, dupa ce in sezonul trecut a fost decisiv in calificarea echipei in Play Off. Acum, el vrea sa faca din nou performanta cu echipa lui Stoican.

Chiar daca a implinit 34 de ani, Cristea continua sa fie o tinta pentru alte echipe din Liga I, Craiova si FCSB fiind doua dintre ele.

Cristea a discutat saptamana trecuta cu CS Universitatea Craiova, dar sefii Iasiului l-au convins sa ramana in Copou. Astazi, si Becali si-a manifestat interesul pentru el.



"Sunt incantat ca cele mai importante echipe din Romania ma doresc. A fost interesul celor de la Craiova, acum declaratiile domnului Becali. Steaua a reprezentat un capitol frumos din viata mea, pe care nu o sa-l uit niciodata. Au fost momente incredibile in Europa alaturi de Nicolae Dica si MM Stoica, alaturi de fanii minunati ai Stelei.

Sunt mandru ca am jucat la cea mai mare echipa din fotbalul romanesc, dar acum sunt la Iasi. Sunt motivat sa joc cat mai bine, sunt foarte bine fizic, dar si mental. Vreau sa dau cat mai multe goluri si sunt increzator in fortele mele. Ii multumesc domnului Becali ca are incredere in mine", a spus Cristea, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

Andrei Cristea a jucat pentru FCSB intre 2004 si 2006, marcand 14 goluri in 79 de meciuri.