VOLUNTARI 1-1 GAZ METAN | Ilfovenii raman fara victorie dupa primele doua etape

Urmareste Voluntari - Gaz Metan Medias LIVE pe www.sport.ro de la ora 18:00.

FAZELE MECIULUI



1-1: Fortes inscrie cu capul, dupa o centrare venita de la Olaru ('18)

1-0: Belahmeur primeste o pasa in 6 metri de la Laidouni si reia in plasa ('3)

UPDATE: Echipele de start



VOLUNTARI: Draghia - Ricardinho, Alfonso Artabe, Walace, Vlad - Laidouni, Sesar - Capatana, Belahmeur, Ciucur - Tudorie

GAZ METAN: Plesca - Cretu, Constantin, Diallo, Busu - Chamed, Cristea, Fofana - Olaru, Carlos Fortes, Romeo

FC Voluntari si Gaz Metan Medias se intalnesc in penultima partida a etapei a doua a Ligii I.

Daniel Oprita, antrenorul gazdelor, spera sa-si ia revansa dupa infrangerea cu Dinamo din prima etapa.

"Dupa debutul nefericit cu Dinamo in care nu am reusit sa luam niciun punct, speram sa luam si noi primele 3 puncte din acest sezon. Gaz Metan Medias e o echipa buna, va avea moral dupa victoria cu Concordia Chiajna din prelungiri. Asa ca ne asteapta o partida destul de grea, dar eu am incredere in baieti ca la ora jocului vom fi bine. Sper sa fim pe aceeasi linie, sa aratam un joc placut, dar sa fie si eficient de data asta", a spus el.

"Vor fi jucatori noi care vor aparea in acest meci, nu stiu daca in primul 11, dar in lot vor fi. Sper ca jucatorii care au venit pe parcurs sa fie din ce in ce mai bine cu pregatirea fizica. Dar noi suntem aici pentru a gasi solutiile cele mai bune pentru a castiga jocul", a adaugat Oprita.

Antrenorul spera ca ultimele achizitii, Richard Gadze si Geoffrey Malfleury, sa primeasca repede dreptul de joc pentru FC Voluntari. "Sunt acesti doi jucatori care au semnat cu noi, sa vedem daca reusim sa ii legitimam pana la ora jocului cu Medias, macar unul dintre ei. Este vorba de Richard Gadze si Geoffrey Malfleury. Cu unul va mai dura pentru ca este extracomunitar. La momentul asta imi mai doresc jucatori pe doua posturi, sunt discutii, vom vedea ce va fi", a precizat antrenorul.

Referitor la faptul ca antrenorul Edward Iordanescu a fost demis dupa doar o etapa de la CFR Cluj, Oprita a afirmat: "Eu am spus ca e destul de greu sa se intample asta dupa prima etapa. Dar uite ca s-a intamplat. E bine ca eu am scapat, am reusit".

Portarul Virgil Draghia asteapta un meci dificil contra unei echipe cu atac bun.

"Incercam sa luam toate punctele cu Gaz Metan Medias. Am incercat asta si cu Dinamo, dar nu am reusit, desi cred eu ca am avut momente foarte bune de joc. Sunt convins ca ne asteapta un meci greu cu cei de la Medias, insa avem toata increderea ca ne putem impune", a spus Draghia.

"Ne-a parut rau ca nu am scos un rezultat bun cu Dinamo. Am condus si toti am fost suparati ca nu am reusit sa ne intoarcem macar cu un punct. Dar jocul ne da incredere, asa ca vom lua fiecare meci in parte si vom incerca sa castigam", a adaugat fotbalistul in varsta de 27 de ani.