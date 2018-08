"Il vor pe Cristea?! Fara banii astia nu pleaca!" Poli Iasi i-a fixat un pret URIAS atacantului de 34 de ani: "Pai daca Alibec a costat atat..."

Gigi Becali spune ca ia in considerare transferul lui Andrei Cristea (34 de ani), dar Mihai Stoica nu e de acord cu sosirea

Becali il vrea din nou pe Andrei Cristea la FCSB, la 12 ani dupa ce s-a despartit de atacant. Ajuns la 34 de ani, varful spune si el ca "FCSB e un brand care nu se refuza".

Andrei Cristea si-a prelungit in urma cu trei zile contractul cu Poli Iasi, iar conducerea clubului din Copou a raspuns si ea interesului lui Becali. Adrian Ambrosie, presedintele Iasiului, a anuntat suma pentru care s-ar putea desparti de Cristea.

"Daca interesul domnului Becali pentru Andrei Cristea este real, asteptam o oferta concreta, asa cum a facut si pentru Qaka. In cazul lui Cristea vorbim despre capitanul nostru, despre simbolul Iasiului, de golgheterul in activitate al Ligii I, de un jucator care a scris istorie la Steaua. Fara 2 milioane de euro nu renuntam la capitanul nostr. Daca Alibec a costat aproape 2 milioane si nu prea a jucat, Andrei Cristea nu trebuie sa aiba si el o cota? Este golgheterul echipei in sezonul trecut, cel mai bun pasator, unul dintre cei mai buni jucatori ai Ligii I", a spus Ambrosie, citat de ProSport.