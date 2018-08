Real Madrid, oferta de 120 de milioane € pentru doi jucatori de la Chelsea! Barcelona este si ea in negocieri

Real Madrid ii vrea pe Courtois si Willian de la Chelsea.

Real Madrid a inaintat o oferta de 120 de milioane de euro pentru doi jucatori de la Chelsea, Courtois si Willian, scrie Mundo Deportivo.

Si Barcelona il vrea pe fostul mijlocas al lui Mircea Lucescu de la Sahtior. Recent, catalanii au facut o oferta de 60 de milioane de euro pentru Willian.

Daily Mail scrie ca si Mourinho l-ar vrea pe mijlocasul de 29 de ani la United.

Willian are 236 de meciuri jucate pentru Chelsea si a reusit sa inscrie de 44 de ori. In ultimul sezon a inscris de 13 ori in 55 de aparitii in toate competitiile, unul dintre goluri find chiar in fata Barcelonei in meciul de Champions League de pe Stamford Bridge.