Diana Belbita va reprezenta CANADA! Decizie radicala luata de luptatoarea dupa infrangerea din UFC: "Nu tara este problema, ci oamenii care nu fac decat sa denigreze"

Diana Belbita a debutat in promotia UFC, in gala ce a avut loc la Boston.

Diana Belbita este hotarata sa ramana in Canada si de acum inainte va reprezenta tara din America de Nord in galele UFC. Sportiva si-a actualizat fotografia de profil de pe Facebook in care apare alaturi de steagul Canadei. Diana Belbita a ales sa faca acest pas din cauza criticilor primite dupa infrangerea suferita la debutul in UFC.

Intr-un interviu acordat celor de la ProSport, Diana Belbita spune ca in Canada si-a gasit linistea:

"In primul rand, e cu totul si cu totul alt nivel aici. In plus, aici am fost acceptata foarte bine. In Romania, ca fata, toti se uita un pic ciudat la mine. Aici nu s-a intamplat asa ceva. Socializam altfel si toata lumea e egala, toti ne simtim la acelasi nivel.

As putea compara Canada cu un oras in care am stat: Oradea. De ce? Pentru ca e liniste, lumea e linistita. In Bucuresti am stat jumatate de an si eram stresata de agitatia si aglomeratia care era peste tot, aici pot spune ca ma bucur de liniste. Si altceva, aici fiecare face ce vrea, nu exista prejudecati. Nu conteaza cum te imbraci sau daca iesi ciufulita de la antrenament, ca m-am saturat sa se uite toata lumea la mine daca uit sa ma pieptan dupa un antrenament.

Desi initial am crezut ca o sa vin doar pentru o scurta perioada de timp, am decis sa raman aici. In Romania voi veni doar in vizita, cel putin cat timp parintii mei vor fi in tara, pentru ca intentionez sa-mi cladesc un viitor aici si sa-i aduc si pe ei", a spus Diana Belbita.

Dupa ce si-a pus poza de profil cu steagul Canadei, mai multi fani ai sportivei au inceput sa se contreze in sectiunea de comentarii. Diana Belbita a motivat ca "nu tara este problema, ci oamenii care nu fac decat sa denigreze."

Diana Belbita se alatura mai multor romani care au parasit Romania pentru a se stabili in Canada. Doroftei, Bute sau Bianca Andreescu sunt cateva din exemple.