"Puteti sa ma considerati tradatoare, nu-mi pasa!" Diana Belbita, despre decizia de a reprezenta Canada

Diana Belbita a ales sa reprezinta Canada in UFC.

Invinsa in UFC de Molly McCann, Diana Belbita s-a declarat dezamagita de reactiile romanilor si a decis sa reprezinte Canada de acum incolo. Ea spune ca nu datoreaza nimic statului roman si se simte mai bine in tara sa de adoptie.



Diana Belbita: Canada m-a primit cu bratele deschise!

"A trecut putin timp de la debutul meu in UFC si sunt fericita ca sunt acasa. Zilele acestea am avut parte de mult surprize, majoritatea constand in torturi de ciocolata. Trebuie sa recunosc ca nu le-am putut manca pe toate oricat de mult mi-as fi dorit.

Fizic ma simt foarte bine, vanataile de pe fata mea abia se mai vad, iar corpul meu are o capacitate de refacere foarte buna, astfel incat, deja mi-am reluat antrenamentele, dar bineinteles, si regimul alimentar deoarece imi doresc sa fiu mult mai pregatita pentru urmatoarea lupta in UFC.

Nu sunt suparata dupa aceasta lupta, dar sunt dezamagita. Sunt dezamagita de oameni. Sunt pusa la zid de compatriotii mei doar pentru ca nu am obtinut o victorie, intr-o promotie in care nici un alt roman nu a obtinut o victorie vreodata si nu inteleg de unde atata rautate si agresivitate.

Nu datoram nimanui victoria si nu datorez lumii absolut nimic pentru ca nu a muncit nimeni alaturi de mine si nu cred ca e nimeni in masura sa ma judece acum. Lupta asta a fost a mea si a echipei mele, asa cum vor fi si cele de acum inainte.

Am primit mult mai multa sustinere neconditionata din partea oamenilor straini, decat din partea romanilor. Ani de zile am luptat cu mandrie sub steagul Romaniei si am incercat sa il ridic cat mai sus. Zilele acestea am fost mandra sa spun ca sunt romanca ori de cate ori cineva m-a intrebat de unde sunt, iar tot ce primesc acum sunt critici.

Oricat de mult imi iubesc tara, nu vreau sa mai fiu reprezentantul unor oameni care atunci cand esti jos te blameaza si nu stiu altceva sa faca decat sa incerce sa te tina acolo.

Judecati-ma, daca asta vreti! Ma puteti considera tradatoare. Chiar nu imi pasa! Pe mine nu m-a crescut statul, pe mine m-au crescut parintii si au facut-o cu greu.

Asadar, am decis ca voi lupta sub steagul Canadei, tara a carui oameni m-au primit cu bratele deschise si tara unde eu ma simt ACASA. Toti cei care ma iubesc si ma sustin cu adevarat, cred ca vor fi alaturi de omul si sportivul Diana Belbita, indiferent de ce culori reprezint", a declarat Diana Belbita, potrivit Telekom.