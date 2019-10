"Go Princess!" Florian Ceafalau, dupa meciul disputat de Diana Belbita in UFC

Diana Belbita a debutat in promotia UFC, in gala ce a avut loc la Boston.

Aprilie 2014, gala RXF de la Turnu Severin. "Venin in Severin", cum i-am spus noi, la Sport.ro. Prima gala de MMA romanesc transmisa in direct de trustul Pro. In main event-uri, doi dintre cei mai buni luptatori romani de MMA, Ion Pascu si Adrian Preda. In undercard, o pustoaica de 17 ani, ce debuta la profesionisti intr-un sport total necunoscut in Romania, MMA feminin.

Poreclita "Printesa Razboinica" de la prima gala, dupa victoria spectaculoasa obtinuta in prima runda, Belbita a strans, in 5 ani, un palmares de 13 victorii si 4 infrangeri, intr-un sport ce nu ofera aproape nimic in Romania. Gale putine, nivel mediocru, sponsori putini, fani care vor sa intre gratuit la fiecare gala daca se poate si asa mai departe. Un peisaj in care este aproape imposibil pentru un sportiv sa supravietuiasca, cu atat mai putin sa ajunga la un nivel atat de ridicat incat sa se bata si sa castige meciuri si centuri in cele mai importante promotii.

Le-am admirat de la distanta eforturile lui Marius Enache si George Pacurariu, primii romani ce au luptat in Bellator, si singurii care au obtinut victorii acolo. Am ajutat-o in pregatire pe Cristina Stanciu, la primele meciuri ale unui roman in UFC, si am fost alaturi de Ion Pascu la ultimul sau meci in Bellator, in februarie. Am vazut ce inseamna Bellator si UFC, si ce diferenta mare este intre aceste promotii si restul. Am sperat la victorii atat pentru Negumereanu, cat si pentru Belbita, la debuturile lor in UFC. Nu a fost sa fie, insa amandoi sunt sportivi tineri care au un viitor frumos inainte, daca vor continua sa munceasca.

Despre meciul Dianei am auzit multe lucruri urate inainte sa il vad. Ma asteptam sa fi fost un macel, dar nu a fost asa. A fost chiar un meci bun facut de Diana in prima runda, si o a treia runda decenta. Sigur ca runda a doua a fost una foarte grea, si a facut diferenta, insa a demonstrat inca o data vointa Printesei, intr-un sport in care, daca nu ai ambitie, nu ajungi nicaieri. Una peste alta, o evolutie mult peste ce a aratat in meciurile din tara. Adversarele intalnite in galele din Romania nu sunt nici la un sfert din nivelul englezoaicei cu care s-a batut in UFC.

Oamenii uita ca MMA-ul este un sport al naibii de greu, iar pentru o fata este de doua ori mai dificil sa ajunga sa faca o cariera din asta. Oamenii uita de sacrificiile pe care le fac luptatorii care ajung sa semneze cu promotii ca UFC sau Bellator. Si, mai presus de orice, oamenii uita ca Diana a reprezentat Romania in cusca UFC. Indiferent de cat de bine sau de rau s-a descurcat, ar trebui sa o felicitam pentru efort, si sa o incurajam in continuare. Nu de alta, dar s-ar putea sa inceapa sa castige, si sa va vad atunci pe unde scoateti camasa.