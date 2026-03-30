În timp ce emisiunea este în plină desfășurare și cucerește publicul prin intensitate, emoție și provocări spectaculoase, PRO TV anunță oficial deschiderea castingului pentru sezonul al doilea. Toți cei care își doresc să trăiască o experiență unică și să își testeze limitele fizice, psihice și emoționale pot avea șansa de a participa în cel de-al doilea sezon al emisiunii accesând link-ul inscrieri.protv.ro.

„Aventuroși, a sosit momentul mult așteptat de voi, să anunțăm castingul pentru noul sezon Desafio: Aventura, deschis. V-ați familiarizat deja, din fața micilor ecrane, cu ceea ce se mănâncă, se trăiește, se luptă și se câștigă în aventura provocărilor PRO TV din jungla Thailandei. Desafio: Aventura este reality show-ul în care visele voastre de aventură chiar prind realitate. Vă aștept să vă luptați pentru șansa voastră și ne vedem, pe traseu, în Thailanda”, spune Daniel Pavel.

Comunitățile de fani își susțin cu pasiune echipele și concurenții favoriți, iar pe rețelele sociale discuțiile sunt constante, strategiile sunt analizate în detaliu, iar fiecare probă generează reacții, dezbateri și valuri de susținere. Echipele și-au construit o bază solidă de fani, care trăiește intens fiecare moment. Toată această implicare transformă competiția într-o experiență colectivă și acum e momentul ca publicul să devină parte din poveste, prin înscrierea la casting.

Așadar, toți cei care se simt pregătiți pentru cea mai intensă provocare și vor să trăiască aventura vieții lor, acum este momentul. Înscrie-te aici: inscrieri.protv.ro pentru a avea șansa de a fi parte din sezonul 2 Desafio: Aventura!