În intervalul orar 20:28 – 22:56, emisiunea a înregistrat 6.6% rating și 20.8% cotă de piață în rândul publicului național, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, poziționând PRO TV pe primul loc în topul preferințelor telespectatorilor.



De-a lungul difuzării ediției, o medie de peste 1 milion de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel mai intens reality show de aventură la PRO TV, iar în minutul de maximă audiență, aproape 1.5 milioane de români au fost cu ochii pe desfășurarea spectaculoasă a probelor și pe momentele tensionate care definesc Desafio: Aventura.



Prima săptămână a competiției s-a încheiat cu un moment extrem de intens: prima eliminare din concurs. În urma duelului decisiv de eliminare, Nicoleta Mirea, concurentă a echipei Visătorii, a părăsit competiția, devenind astfel prima concurentă eliminată din Desafio: Aventura.

Duelul a avut loc pe un traseu sportiv solicitant, unde Nicoleta Mirea a avut-o ca adversară pe Alina Ceban, membră a echipei Norocoșii. Afectată de lipsa hranei și de epuizarea acumulată în zilele de competiție, Nicoleta a decis să renunțe pe parcursul probei, moment care a dus la eliminarea sa din concurs. “E mai bine așa; așa am simțit, să mă opresc. Statul în pustiu e superb, dar lipsa hranei mă afectează enorm. N-am simțit că suntem o echipă”, a spus aseară cu ultimele puteri, concurenta. Decizia a fost una dificilă, dar a evidențiat realitatea dură a competiției, unde limitele fizice și psihice sunt testate constant.



Nominalizarea Nicoletei a venit din partea tuturor coechipierilor săi din echipa Visătorii, un moment care a surprins-o profund și care a adăugat un plus de tensiune atmosferei deja încărcate din tabără.

Tot în ediția de aseară, telespectatorii au urmărit și jocul pentru salvare, în care s-au confruntat cele trei echipe. După desfășurarea probelor, în duelul final au rămas Norocoșii și Visătorii, fiecare fiind nevoită să trimită în luptă câte un concurent. Astfel, Nicoleta Mirea și Alina Ceban s-au confruntat pentru șansa de a rămâne în competiție, în timp ce Luptătorii s-au salvat, reușind să iasă învingători în jocul pentru imunitate.



Seara a fost marcată de tensiuni puternice între concurenți, generate de lipsa hranei, dorința intensă de a câștiga și orgoliile aflate la cote maxime. Emoțiile, strategiile și conflictele au demonstrat încă o dată că Desafio: Aventura nu este doar un test al forței fizice, ci și al rezistenței mentale și emoționale.

