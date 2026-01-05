Diseară, marea premieră Desafio: Aventura, la PRO TV și pe VOYO, de la 20:30

În această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, aventura începe, iar publicul va fi martorul primei confruntări dintre cei 24 de concurenți împărțiți în trei echipe: Luptătorii, Visătorii și Norocoșii.



Sub soarele arzător al Thailandei, concurenții vor intra încă din prima ediție într-o competiție dură, în care limitele fizice și psihice vor fi testate la maximum. Prima mare provocare este bătălia pentru teritoriu, un joc esențial care va decide, pentru prima săptămână, unde va locui fiecare echipă: vila, satul pescăresc sau pustiul. Miza este uriașă, pentru că teritoriul ales înseamnă diferența dintre confort și lipsuri extreme.



Traseul inaugural se anunță a fi unul epic, cu toți cei 24 de concurenți la linia de start. Forța, concentrarea, coordonarea și, mai presus de orice, lucrul în echipă vor face diferența. Câștigarea vilei vine la pachet cu un avantaj major - confortul - în timp ce ultimele locuri vor fi nevoite să se adapteze unor condiții de trai dure, departe de orice comoditate modernă.



Călătoria din Desafio: Aventura îi va purta pe concurenți adânc în teritoriul șarpelui Naga, șarpele cu șapte coroane, un simbol spiritual extrem de important pentru cultura thailandeză. Doar 7 concurenți vor reuși, la finalul competiției, să ajungă în etapa decisivă și să lupte individual pentru marele premiu de 150.000 de euro.

