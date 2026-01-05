Diseară, marea premieră Desafio: Aventura, la PRO TV și pe VOYO, de la 20:30

Diseară, marea premieră Desafio: Aventura, la PRO TV și pe VOYO, de la 20:30 Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Doar câteva ore îi mai despart pe telespectatori de una dintre cele mai așteptate premiere ale momentului: Desafio: Aventura, noul reality show care promite adrenalină, emoție, strategie și lupte intense pentru supraviețuire.

TAGS:
DesafioPro TVVoyo
  • În această seară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO, aventura începe, iar publicul va fi martorul primei confruntări dintre cei 24 de concurenți împărțiți în trei echipe: Luptătorii, Visătorii și Norocoșii.

Sub soarele arzător al Thailandei, concurenții vor intra încă din prima ediție într-o competiție dură, în care limitele fizice și psihice vor fi testate la maximum. Prima mare provocare este bătălia pentru teritoriu, un joc esențial care va decide, pentru prima săptămână, unde va locui fiecare echipă: vila, satul pescăresc sau pustiul. Miza este uriașă, pentru că teritoriul ales înseamnă diferența dintre confort și lipsuri extreme.

Traseul inaugural se anunță a fi unul epic, cu toți cei 24 de concurenți la linia de start. Forța, concentrarea, coordonarea și, mai presus de orice, lucrul în echipă vor face diferența. Câștigarea vilei vine la pachet cu un avantaj major - confortul - în timp ce ultimele locuri vor fi nevoite să se adapteze unor condiții de trai dure, departe de orice comoditate modernă.

Călătoria din Desafio: Aventura îi va purta pe concurenți adânc în teritoriul șarpelui Naga, șarpele cu șapte coroane, un simbol spiritual extrem de important pentru cultura thailandeză. Doar 7 concurenți vor reuși, la finalul competiției, să ajungă în etapa decisivă și să lupte individual pentru marele premiu de 150.000 de euro.

  • Luptatorii desafio aventura
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înainte de prima confruntare, prezentatorul Daniel Pavel le va transmite concurenților importanța momentului: „Aceasta este prima și cea mai definitorie bătălie a acestei competiții. Echipa care câștigă acest joc merge direct la vilă. Vila înseamnă confort, adică tot ceea ce cere mintea și sufletul nostru de oameni moderni. A doua clasată merge în satul pescăresc și trăiește experiența autentică a traiului unor pescari thailandezi. Cine ajunge însă în ultimul teritoriu, ajunge în pustiu; acolo sunt niște animăluțe care de abia așteaptă să vă cunoască.”

Cele trei echipe vin cu mentalități diferite și moduri distincte de a lupta: Norocoșii, obișnuiți cu confortul, dar lipsiți de privilegii; Luptătorii, cei care cunosc greul și nu renunță; și Visătorii, veniți să își schimbe destinul. Aventura lor începe în însorita provincie Chumphon, însă nimeni nu poate anticipa cu adevărat ce îi așteaptă. 

Tot în această seară, telespectatorii vor asista și la Bătălia Căpitanilor, fiecare echipă urmând să își desemneze un reprezentant pe un traseu sportiv extrem de solicitant. Provocarea va depăși cu mult așteptările concurenților și va seta tonul competiției.

Nu ratați premiera Desafio: Aventura - diseară, de la 20:30, la PRO TV și pe VOYO. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Eurostat: Rom&acirc;nia are cea mai mare diasporă din UE. C&acirc;ți rom&acirc;ni și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
ARTICOLE PE SUBIECT
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! &Icirc;n noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV
PROTEVELION 2026 a fost lider incontestabil de audiență! În noaptea dintre ani, peste 1.9 milioane de oameni au petrecut alături de PRO TV
Costel Pantilimon și-a ales favorita la titlu: &bdquo;&Icirc;mi place că au liniște&rdquo;
Costel Pantilimon și-a ales favorita la titlu: „Îmi place că au liniște”
Adrian Mutu, antrenor la Fiorentina? &bdquo;Briliantul&rdquo; a lămurit situația
Adrian Mutu, antrenor la Fiorentina? „Briliantul” a lămurit situația
Manchester City - Chelsea 1-1 | Londonezii au smuls un egal, iar trupa lui Guardiola se &icirc;ndepărtează de Arsenal
Manchester City - Chelsea 1-1 | Londonezii au smuls un egal, iar trupa lui Guardiola se îndepărtează de Arsenal
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria &bdquo;cormoranilor&rdquo;! Spectacol și &icirc;n celelalte meciuri din Premier League
Fulham - Liverpool 2-2 | BOMBA de la distanță care a răpit victoria „cormoranilor”! Spectacol și în celelalte meciuri din Premier League
ULTIMELE STIRI
Ruben Amorim, o demitere &icirc;nfiorător de scumpă: suma cu care va pleca de la United, imensă!
Ruben Amorim, o demitere înfiorător de scumpă: suma cu care va pleca de la United, imensă!
Real Madrid a intrat &icirc;n cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Real Madrid a intrat în cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Ruben Amorim, dezastru istoric la United: așa ceva e fără precedent!
Ruben Amorim, dezastru istoric la United: așa ceva e fără precedent!
&Icirc;n box e show mereu! Tyson Fury și-a surprins fanii &icirc;ncă o dată
În box e show mereu! Tyson Fury și-a surprins fanii încă o dată
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

I-a spus &rdquo;Nu&rdquo; direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

I-a spus ”Nu” direct lui Radu Drăgușin! Anunțul făcut de Gazzetta dello Sport

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: &bdquo;&Icirc;ncep&acirc;nd de m&acirc;ine...&rdquo;

Mesaj pentru Dan Șucu! Daniele De Rossi: „Începând de mâine...”

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Gata! Pleacă de la FCSB și se alătura unei adversare din Superliga

Gata! Pleacă de la FCSB și se alătura unei adversare din Superliga

Louis Munteanu merge &icirc;n Germania

Louis Munteanu merge în Germania



Recomandarile redactiei
Ruben Amorim, o demitere &icirc;nfiorător de scumpă: suma cu care va pleca de la United, imensă!
Ruben Amorim, o demitere înfiorător de scumpă: suma cu care va pleca de la United, imensă!
Real Madrid a intrat &icirc;n cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Real Madrid a intrat în cursa pentru transferul unui star din Premier League!
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Englezii aruncă bomba: antrenorul cu cele mai mari șanse să fie numit, la United
Ruben Amorim, dezastru istoric la United: așa ceva e fără precedent!
Ruben Amorim, dezastru istoric la United: așa ceva e fără precedent!
Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United
Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United
Alte subiecte de interes
PRO TV anunță grila de toamnă! Anul acesta, ai chef de spectacol!&nbsp;
PRO TV anunță grila de toamnă! Anul acesta, ai chef de spectacol! 
Rom&acirc;nia - Olanda, cel mai urmărit meci de fotbal &icirc;n istoria televiziunii rom&acirc;nești. PRO TV a transmis 4 din top 5
România - Olanda, cel mai urmărit meci de fotbal în istoria televiziunii românești. PRO TV a transmis 4 din top 5
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!