Este vorba despre jocurile pe calculator. Mai exact, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), shooter-ul online care l-a „cucerit” în anii trecuți.



Pasiunea lui nu s-a rezumat doar la câteva ore de relaxare. Atacantul a investit mii de euro în skinuri de arme, obiecte virtuale extrem de căutate în CS:GO.



Denis Alibec, despre viciul care l-a costat mii de euro: „Acolo îmi găseam liniștea”



Printre cele mai valoroase se numără un M4A4 | Howl, plătit cu 1.500 €, care astăzi poate ajunge și la peste 10.000 de euro, în funcție de condiție. Tot în colecția lui s-a aflat și un AWP | Lore, cumpărat cu 1.000 €, dar care în prezent valorează aproape 12.000 de euro în varianta Factory New.



„Probabil jucatul pe calculator. Asta cred. Poate eram mai sus acum, dacă nu mă jucam. Dar acolo îmi găseam eu liniștea. Când veneam de la antrenament sau de la meci sau când aveam o problemă, mă jucam puțin și uitam de toate problemele. Mă mai joc și acum, dar mai puțin”, a spus Alibec la Golazo.



Mai nou, în inventarul jucătorului se regăsește un M9 Bayonet | Doppler, în condiție „Factory New”, care are un preț care poate ajunge de la „doar” 1500 de euro la peste 10.000 €.



Denis Alibec "rupea" jocul în două



Jucând sub pseudonimul „TakeWithBread”, Alibec era un adversar redutabil. În 2017, a acumulat chiar și 87 de ore de joc într-un interval de două săptămâni, dovadă a implicării intense.



Totuși, această pasiune a stârnit și critici. Au existat momente când presa a scris că nopțile pierdute la calculator i-au afectat randamentul pe teren. Fostul coleg Florin Lovin a povestit chiar un episod în care l-a găsit dimineața, în fața PC-ului, înconjurat de cutii de pizza, fără să realizeze că trebuia să meargă la antrenament.



Chiar dacă Alibec nu a fost niciodată jucător profesionist de esports, a participat la evenimente importante precum Dreamhack București și a folosit gamingul inclusiv în scop caritabil, cu stream-uri dedicate strângerii de fonduri.

