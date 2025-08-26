Sturm Graz s-a impus în fața lui Bodo/Glimt, dar norvegienii s-au calificat după 6-2 la general.

Marea surpriză a serii a fost Kairat Almaty din Kazahstan, care eliminat-o pe Celtic, după 0-0 la general și 3-2 la loviturile de departajare.

Sârbii au deschis scorul prin Mirko Ivanic în minutul 60, dar s-au văzut egalați în minutul 90, în urma execuției senzaționale a lui Jaja. Brazilianul a califat echipa din Cipru pentru prima oară în istorie în faza ligii din Champions League.

Pafos – Steaua Roșie 1-1 (Jaja 90' / Ivanic M. 60')

Min. 90+10: Final de meci!

Min. 90: GOOOL marcat de Pafos! Jaja a marcat incredibil după ce a primit de la Pepe. Brazilianul a trimis imparabil dintr-o poziție foarte grea.

Min. 60: GOOOL marcat de Steaua Roșie! Ndiaye l-a servit perfect pe Ivanic, iar muntenegranul a deschis scorul și a făcut 2-2 la general.

Min. 45+3: Final de primă repriză!

Min. 42: Ocazie mare pentru Pafos! Correia a fost foarte aproape de deschiderea scorului, dar șutul său a fost parat de portarul Matheus.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Pafos : Michael - Correia, Goldar, Luckassen, Pileas - Pepe, Sunjic - Orsic, Dragomir, Bruno - Anderson

: Michael - Correia, Goldar, Luckassen, Pileas - Pepe, Sunjic - Orsic, Dragomir, Bruno - Anderson Steaua Roșie: Matheus - Tiknzyan, Veljkovic, Milosavljevic, Seol - Krunic, Elsnik - Ivanic, Bruno Duarte, Babicka - Ndiaye

___________________________________________________________________________________________________

Sturm Graz – Bodo/Glimt 2-1 (Jatta S. 30', Oermann T. 73' / Jorgensen M. 15')

Min. 90+3: Final de meci!

Min. 73: GOOOL marcat de Sturm Graz! Grgic i-a trimis perfect lui Oermann, iar neamțul a punctat pentru 2-1.

Min. 45+1: Final de primă repriză!

Min. 30: GOOOL marcat de Sturm Graz! Jatta a egalat.

Min. 15: GOOOL marcat de Bodo/Glimt! Jorgensen a primit de la Hauge și a deschis scorul.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Sturm Graz : Christensen - Aiwu, Stankovic, Lavalee - Malic, Hovart, Chukwuani, Karic - Jatta, Kiteishvili, Boving

: Christensen - Aiwu, Stankovic, Lavalee - Malic, Hovart, Chukwuani, Karic - Jatta, Kiteishvili, Boving Bodo/Glimt: Haikin - Bjorkan, Bjortuft, Nielsen, Sjovold - Saltnes, Berg, Evjen - Hauge, Hogh, Jorgensen

___________________________________________________________________________________________________

Kairat Almaty – Celtic 0-0 (3-2 d.l.d)

Kairat Almaty s-a calificat în faza ligii din Champions League, după 0-0 la general și 3-2 la loviturile de departajare.

Min. 120+1: S-au încheiat cele două reprize de prelungiri! Echipa calificată se decide la loviturile de departajare

Min. 113: Ocazie mare pentru Celtic! Nygren a trimis la colțul scurt, dar portarul lui Kairat Almaty a reușit să respingă în corner.

Min. 98: Ocazie pentru Celtic! Nygren a trimis în forță, dar portarul Anarbekov a respins.

Min. 91: Au început prelungirile!

Min. 90+5: S-a încheiat repriza a doua! Urmează prelungiri.

Min. 88: Ocazie mare pentru Kairat Almaty! Ofri Arad a reluat excelent cu capul, dar execuția sa a fost parată de portarul Schmeichel.

Min. 25: Ocazie pentru Celtic! James Forrest a trimis o lovitură periculoasă de cap, dar portarul lui Kairat a respins de sub bară.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start:

Kairat Almaty: Anarbekov - Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Luis Mata - Glazer, Tapalov, Arad - Gromyko, Jorginho, Ricardinho

Anarbekov - Mrynskiy, Sorokin, Martynovich, Luis Mata - Glazer, Tapalov, Arad - Gromyko, Jorginho, Ricardinho Celtic: Schmeichel - Tierney, Scales, Carter-Vickers, Ralston - Hatate, HJ Yang, McCregor, Nygren - Maeda, Forrest

___________________________________________________________________________________________________

După o lună și jumătate de meciuri, preliminariile cupelor europene se vor încheia, în această săptămână.

Astăzi și mâine, vom afla numele celor 7 echipe, care vor completa grupa extinsă de 36, în Champions League. Iar miza e uriașă! Atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar. E suficient să spunem că UEFA va premia toate cele 36 de echipe, care vor juca în grupa de Champions League, cu câte 18,6 milioane de euro! Apoi, vor curge banii pentru punctele adunate din septembrie încolo.

Până atunci, diseară, avem trei partide, în returul play-off-ul-ului Champions League. Ele vor porni de la următoarele rezultate, înregistrate în prima manșă:

*Ora 19.45: Kairat Almaty (Kazahstan) – Celtic Glasgow (Scoția)

În tur, a fost 0-0, în Scoția.

*Ora 22.00: Pafos (Cipru) – Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

În tur, a fost 2-1 pentru ciprioți, la Belgrad.

*Ora 22.00: Sturm Graz (Austria) – Bodo Glimt (Norvegia)

În tur, norvegienii s-au impus pe teren propriu cu 5-0.

Sport.ro va oferi partidele din această seară, în format LIVE TEXT!

