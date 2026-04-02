Trei dintre cele mai mari echipe de Counter-Strike din lume joacă în aceste zile la București

Turneul aduce împreună un line-up impresionant, cu echipe de top mondial precum FaZe Clan, Team Liquid și Aurora, alături de alte 21 de organizații internaționale, printre care M80, Fnatic, Passion UA, Eternal Fire sau Partizan.

România este reprezentată de echipe locale precum Hyperspirit, Nexus și Aimclub, care intră în competiție alături de nume consacrate din scena globală. Printre participanții internaționali se numără și Karrigan, unul dintre cei mai respectați jucători din istoria Counter-Strike-ului, care revine la București și concurează în același turneu cu echipele românești, o prezență care subliniază încă o dată nivelul internațional al competiției.

Marea finală DraculaN #6 va avea loc pe 2 aprilie, momentul culminant al turneului, în care cele mai bune echipe se vor lupta pentru titlu.

În doar câteva ediții, DraculaN a devenit un reper în ecosistemul competițiilor de Counter-Strike de Tier 2, atrăgând un public internațional tot mai numeros. Primele 5 ediții au generat împreună peste 3,2 milioane de vizualizări, confirmând interesul crescut pentru acest format și poziționarea solidă a turneului în scena esports. De-a lungul timpului, la București au participat organizații de top precum OG, 100 Thieves, Fnatic, FUT, Heroic, NIP, Eternal Fire sau ENCE.