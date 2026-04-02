Trei dintre cele mai mari echipe de Counter-Strike din lume joacă în aceste zile la București

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bucureștiul găzduiește în aceste zile cea de-a 6-a ediție DraculaN, una dintre cele mai importante competiții de Counter-Strike 2 de Tier 2 din regiune.

TAGS:
EsportsCSCounter StrikeDraculaN

Turneul aduce împreună un line-up impresionant, cu echipe de top mondial precum FaZe Clan, Team Liquid și Aurora, alături de alte 21 de organizații internaționale, printre care M80, Fnatic, Passion UA, Eternal Fire sau Partizan.

România este reprezentată de echipe locale precum Hyperspirit, Nexus și Aimclub, care intră în competiție alături de nume consacrate din scena globală. Printre participanții internaționali se numără și Karrigan, unul dintre cei mai respectați jucători din istoria Counter-Strike-ului, care revine la București și concurează în același turneu cu echipele românești, o prezență care subliniază încă o dată nivelul internațional al competiției.

  • Marea finală DraculaN #6 va avea loc pe 2 aprilie, momentul culminant al turneului, în care cele mai bune echipe se vor lupta pentru titlu. 

În doar câteva ediții, DraculaN a devenit un reper în ecosistemul competițiilor de Counter-Strike de Tier 2, atrăgând un public internațional tot mai numeros. Primele 5 ediții au generat împreună peste 3,2 milioane de vizualizări, confirmând interesul crescut pentru acest format și poziționarea solidă a turneului în scena esports. De-a lungul timpului, la București au participat organizații de top precum OG, 100 Thieves, Fnatic, FUT, Heroic, NIP, Eternal Fire sau ENCE.

Prin organizarea unor evenimente de acest calibru, esports-ul contribuie activ la poziționarea României pe harta globală a gamingului competitiv, devenind un vector important de imagine pentru țară.

„Esports-ul este mult mai mult decât o competiție; este o platformă prin care România își poate spune povestea la nivel global. DraculaN demonstrează că avem viziunea, expertiza și resursele necesare pentru a deveni un punct de referință în Counter-Strike-ul internațional. Faptul că jucători precum Xantares, Karrigan sau EliGE concurează aici, atât împotriva unor echipe de top, cât și împotriva unor echipe locale care au crescut în România și încearcă să se afirme într-un context internațional, este atât o realizare personală, cât și o promisiune îndeplinită față de comunitate. Continuăm să creștem și să dezvoltăm Digital Crusade într-un reper al esports-ului european.”, a declarat Mihai Cotos, Președinte Digital Crusade și Președinte ROESF.

Digital Crusade, organizatorul DraculaN, este una dintre cele mai active organizații din industria esports din România, cu o experiență solidă în producția de turnee care aduc împreună jucători de elită și zeci de mii de fani din întreaga lume.

Competiția are loc în aceste zile la București, iar meciurile pot fi urmărite live pe platforma oficială DraculaN.

Publicitate
ARTICOLE PE SUBIECT
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!