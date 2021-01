Decizie SOC a lui Becali in noul an! "Nu ma mai intereseaza, gata! La revedere!" Ce planuri are patronul lui FCSB in 2021

Gigi Becali s-a retras din viata publica in urma cu cateva luni.

Patronul lui FCSB a declarat inca din prima zi a noului an ca intentioneaza sa ramana discret si in 2021. Becali a spus ca nu il mai intereseaza sa fie in lumina reflectoarelor, preferand sa se ocupe din umbra de afacerile sale si de clubul ros-albastru.

In plus, Gigi Becali a dezvaluit unul dintre motivele pentru care a ales sa se retraga din viata publica:

"Viata publica, ati vazut, inseamna pacate. Cum ies, cum trebuie sa spun ceva, ori trufie, ori mandrie, ori jignire, ori ceva. Nu mai vreau sa fac pacate.

La mine, sarbatoare nu inseamna ca mergem sa bem vin, sa mancam, sa ne distram, sa facem pacate. Nu, tata! Pentru mine, sarbatoare inseamna si mai strict, si mai credincios, si mai mult la biserica, si mai multe rugaciuni.

Viata publica nu inseamna nimic. Nici nu stiu ce se intampla, nimic. Nu ma mai intereseaza, la revedere, gata", a declarat Gigi Becali, potrivit Antena 3.