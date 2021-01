EXCLUSIV | BREAKING NEWS: Oferta de ultima ora pentru Tanase! Ce propunere a primit Becali si care a fost raspunsul

Gigi Becali a avut in decembrie o propunere concreta de transfer pentru capitanul Tanase!

Omul de utilitate de la FCSB vine dupa cateva luni extraordinare si spera sa prinda un contract bun in strainatate fie in aceasta iarna, fie la finalul campionatului. Becali e constient ce valoarea lui Tanase in cadrul grupului si tine la pret. Fotbalistul cu 10 goluri si 3 assisturi in 13 aparitii e mai important decat o arata cifrele. Tanase e omul folosit pe cele mai multe posturi in ultimul an si jumatate. Jucatorul de 26 de ani, revenit recent si la nationala Romaniei, a jucat atat varf, cat si extrema stanga, inter sau chiar mijlocas central!

Conform surselor www.sport.ro, pentru Tanase exista interes concret din Olanda. Becali a primit in decembrie o propunere de transfer in valoare de 200 000 de euro, pe care a considerat-o inacceptabila. Chiar si in conditiile in care clubul din Eredivisie se oferea sa lase un procent de 30% dintr-un viitor transfer catre FCSB, Becali n-a vrut sa auda. Gigi cere doua milioane de euro pentru Tanase, care mai e interesant si pentru piata din Turcia.

Florin Tanase a fost adus in vara lui 2016 de Becali de la Viitorul cu 1,5 milioane de euro. Tanase are 47 de goluri in tricoul FCSB si 31 de ase decisive in 4 ani si jumatate la club.