EXCLUSIV: Becali forteaza vanzarea lui Man. Detaliul NESTIUT din relatia lui Dennis cu FCSB

Becali i-a stabilit pretul lui Man la 14 milioane de euro si sustine ca exista o echipa din Italia care e gata sa dea macar 12 in orice moment.

Gigi le-a lasat termen italienilor pana pe 10 ianuarie sa-i dea raspunsul, altfel intelegerea pica.

Becali are 3 piese de export pe care vrea sa scoata bani buni: Man, Coman si Morutan. Golgeter si cu trofeul de cel mai bun fotbalist roman al anului abia trecut in CV, Man e pe primul loc in lista plecarilor, in ciuda interesului aparut sambata pentru Olimpiu Morutan.

Man, 22 de ani, se afla in cel mai bun moment al carierei. Ceea ce Becali evita sa spuna este insa ca fotbalistul mai are numai un an si jumatate de contract, in acte, cu FCSB. Sursele www.sport.ro spun ca in contractul oficial, inregistrat intre parti, acordul expira in vara lui 2022.

Intre Becali si Man exista o intelegere conform careia Dennis isi va prelungi acordul cu FCSB in cazul in care nu va fi vandut, insa Becali incearca sa evite orice eventuala piedica si sa-l cedeze inca de acum.

Platit cu 17 000 de euro pe luna, Man a primit si un credit de 85 000 de euro din partea lui Becali in urma cu un an si jumatate. Atunci, Dennis i-a transmis patronului FCSB ca isi doreste sa-si cumpere un apartament, astfel ca Becali i-a achitat suma pe loc, urmand s-o recupereze din bonusurile de obiectiv din contractul jucatorului.

Becali i-a marit salariul de la 13 500 la 15 500, apoi a mai adaugat 1 500 la venitul lunar. In total, fara prime de obiectiv, Man ajunge la o suma de 200 000 de euro in 12 luni!

Pentru Man variante sunt in acest moment Anglia, Rusia si Italia. Conform spuselor lui Becali, singura oferta concreta aparuta in aceasta iarna este cea facuta de un club din Serie A. Man e golgeterul momentului in Liga 1. In ciuda infectarii cu COVID si a unei accidentari prin care a trecut, Dennis a strans 15 goluri in 16 meciuri. Atacantul are si 6 pase de gol de la startul campaniei.