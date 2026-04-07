Mircea Lucescu (80 de ani) este născut în București și a început fotbalul la Școala Sportivă Nr. 2 din Capitală, în 1961.

Tottenham era campioană în Anglia și Benfica era "regina Europei"

În acel an, podiumul în ancheta Ballon d'Or a fost ocupat de Omar Sivori (Juventus / Italia), Luis Suarez (FC Barcelona, Inter Milano / Spania) și Johnny Haynes (Fulham / Anglia). Campioana României era Steaua București, finala Cupei României era adjudecată de Arieșul Turda (2-1 cu Rapid București).

Cupa Campionilor Europeni era cucerită de Benfica Lisabona, Penarol Montevideo s-a impus în Copa Libertadores, iar Tottenham câștiga ultimul său titlu de campioană în Anglia. Încă nu exista ancheta "Fotbalistul român al anului", prima fiind organizată în 1966. Campioana europeană en-titre era Uniunea Sovietică (Euro 1960), iar campioana mondială era Brazilia (CM 1958).

Vedeta sportului românesc era Ion Dumitrescu

CSU Știința București era campioana Europei la handbal feminin la nivel de club, iar CCA București ajungea până în semifinalele FIBA European Champions Cup (baschet masculin). Turneul de tenis de la Wimbledon era câștigat de Rod Laver (Australia) și Angela Mortimer (Marea Britanie), campionii de la Roland Garros au fost Manuel Santana (Spania) și Ann Haydon (Marea Britanie), campionul în F1 a fost Phil Hill (SUA), iar în Turul Franței s-a impus Jacques Anquetil (Franța).

Vedetele sportului românesc în acel an erau Ion Dumitrescu (campion olimpic în 1960 / tir, proba de talere), Ion Cernea (argint JO 1960 / lupte greco-romane, 57 kg), Lia Manoliu (atletism, aruncarea discului), Ion Monea (bronz JO 1960 / box, 75 kg), Leon Rotman (bronz JO 1960 / caiac canoe, 1.000 m), Ion Țăranu (bronz JO 1960 / lupte greco-romane, 79 kg), Maria Vicol (bronz JO 1960 / scrimă, floretă individual) și echipa feminină de gimnastică (bronz JO 1960 / Atanasia Ionescu, Elena Leuștean, Sonia Iovan, Emilia Liță, Elena Niculescu, Uta Poreceanu).

Elvis, Gagarin, Kennedy, West Side Story și Tsar Bomba, printre subiectele de interes din 1961

Muzica internațională era dominată de artiști precum Elvis Presley, Frank Sinatra, Charles Aznavour, The Everly Brothers, Ben E. King, The Beach Boys, Doris Day, Ella Fitzgerald, Brenda Lee, Chuck Berry sau Roy Orbison, în timp ce scena muzicală din România îi avea ca protagoniști pe Aida Moga, Aura Urziceanu, Aurelian Andreescu, Romica Puceanu, Trupa Electrecord, Trio Armonia, iar trupele rock Uranus și Sfinții (viitoarea trupă Phoenix) abia debutau discografic. Filmele cu cele mai multe nominalizări la Premiile Oscar din 1961 au fost West Side Story, La Dolce Vita, The Guns of Navarone, Judgment at Nuremberg, Breakfast at Tiffany's și The Hustler.

În domeniul științei, s-au făcut pași mari către descifrarea codului genetic de către Marshall Nirenberg și Heinrich Matthaei, Yuri Gagarin a devenit primul om care a orbitat Pământul cu naveta Vostok 1, a fost patentat medicamentul ibuprofen și antibioticul Cephalosporin C și a fost descoperit elementul chimic Lawrenciu.

John F. Kennedy prelua funcția de președinte al SUA, în același an Statele Unite și Cuba au rupt relațiile diplomatice și consulare. Aventurierul american Max Conrad a făcut înconjurul planetei într-un avion de mici dimensiuni, în 8 zile, 18 ore și 49 de minute. Melodia "Nous les amoureux" cântată de Jean-Claude Pascal (Luxemburg) câștiga Eurovision. În SUA aveau loc confruntări între Ku Klux Klan și activiștii Freedom Riders, iar războie sângeroase se desfășurau în Angola, Eritreea, Algeria și Vietnam.

Are loc Criza Berlinului și se începe construirea Zidului Berlinului, care va despărți orașul german până în 1989. O juntă militară din Turcia provoacă o lovitură de stat și îl spânzură pe premierul Adnan Menderes, în timp ce secretarul general al NATO, Dag Hammarskjold, moare într-un accident aviatic în Congo, iar URSS detonează cea mai mare bombă atomică din istorie (Tsar Bomba).