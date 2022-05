Prima câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni la handbal feminin a retrogradat în liga secundă. "Nu e un dezastru, avem un proiect pe termen lung"

Știința București a câștigat prima ediție a Cupei Campionilor Europeni la handbal feminin, în 1961. În urmă cu 61 de ani, "studentele" se impuneau în finala cu Dynamo Praga, scor 13-5. Ulterior, cea mai titrată competiție europeană feminină la nivel de cluburi a mai fost cucerită de Rapid București (1963-1964) și CSM București (2015-2016), în timp ce Universitatea Timișoara (1972-1973), Ştiinţa Bacău (1985-1986) și Oltchim Râmnicu Vâlcea (2009-2010) au mai jucat finale.

În palmaresul clubului bucureștean se mai găsesc alte două semifinale în Cupa Campionilor Europeni (1962, 1972), dar și trei titluri de campioană națională (1960, 1965, 1971) și cinci locuri secunde în competiția internă (1962, 1968, 1969, 1970, 1972), plus două campionate la handbal în 11 (1960, 1962). La șase decenii de la acel succes uriaș, Știința a retrogradat din Liga Națională, după ce promovase spectaculos la finalul sezonului trecut, cu victorii la lovituri de departajare în barajele cu CSM Tg. Jiu și CSM Corona Brașov. Pentru echipa antrenată de Sorin Bârză și manageriată de Paul Pleșcan urmează o reconstrucție, deoarece se dorește ca aceasta să devină un furnizor de talente pentru cele mai puternice cluburi din România.

"A fost un sezon mai dificil decât ne așteptam. Toți avem regretul că nu am reușit mai mult. Am întâlnit echipe extraordinar de bune. Cred că o primă ligă atât de puternică nu a mai fost niciodată la noi în țară. Liga Națională se întărește an de an, tot mai mult. Noi am reușit o promovare spectaculoasă, apoi ne-am gândit că avem nevoie de o schimbare radicală a lotului. Am avut o problemă de omogenizare, de însușirea de către jucătoare a planurilor tactice. Au venit din multe locuri și am avut destul de puțin timp la dispoziție, până la începerea sezonului. Pe parcurs a fost destul de greu. Meciurile s-au succedat rapid, a trebuit să îl pregătim pe fiecare în parte. Am reușit parțial omogenizarea, s-a vorbit frumos după multe meciuri, dar nu am reușit să câștigăm multe puncte.

Regretul nostru cel mai mare este că nu am reușit să adunăm mai multe puncte și să ne salvăm. Deva a fost în aceeași situație ca noi, au făcut multe transferuri, nu au avut un lot omogen. Celelalte echipe sunt obișnuite cu ritmul de joc la nivel înalt. Am avut ocazia de a câștiga niște meciuri cu echipe extrem de bine cotate, dar lipsa de experiență și de omogenitate s-a văzut.

Există și o diferență de buget, în unele cazuri de cinci - zece ori mai mare decât la noi. La echipele din vârful clasamentului joacă campioane olimpice, campioane mondiale și europene, internaționale. Dacă ai un buget mare, poți aduce niște jucătoare extraordinar de bune, obișnuite cu turnee finale și cu Champions League. Aceste echipe nu au emoții cu retrogradarea, au alte obiective. Noi am luptat să ne menținem. Dar au fost și un sezon ratat pentru echipe cu pretenții, precum Bistrița sau Baia Mare, care au niște jucătoare de echipe naționale, foarte bine cotate. Nu au reușit rezultatele pe care și le-au propus.

Știința are un proiect pe termen lung. Nu ne ascundem că vrem să fim un club formator de jucătoare, asta ne propunem să facem pe viitor. Nu e o tragedie că echipa a retrogradat, deși era de preferat să rămânem în Liga Națională. Avem susținerea Universițății Politehnica București în continuare, noi suntem un club în subordinea lor. Vrem să avem o schimbare de strategie, ne vom axa mult mai mult pe jucătoare tinere românce, pe care să le ducem la un nivel superior. Eventual, de la noi să facă pasul către echipele cu pretenții din România. Ar fi o onoare pentru noi, ca în fiecare an sau la doi ani, să dăm una sau două jucătoare la echipe care se bat la trofee sau la calificarea în Champions League. Ar fi o încununare a muncii noastre și ne-ar face mare plăcere.

Încercăm să păstrăm un nucleu din echipa din acest sezon, jucătoare tinere și care vor să se afirme. Va fi mult de muncă și va fi greu să încercăm o nouă promovare la anul, dar acesta este obiectivul nostru. Vrem un nucleu de 10-11 jucătoare tinere, pe care sperăm să-l stabilim în săptămânile următoare. Mai avem două meciuri de jucat și apoi tragem linie. Vrem ca, în cazul unei promovări, să nu mai fie nevoie de mai mult de două-trei tranferuri. Înaintea acestui sezon am avut zece transferuri și am renunțat la șase jucătoare din sezonul trecut. Au fost prea multe schimbări.

Noi nu mai putem spune că simțim o mare presiune, pentru că Știința a câștigat prima ediție a Cupei Campionilor Europeni. E o onoare, dar nu o presiune. Au trecut 61 de ani de la acel trofeu. Respectăm ce au făcut în anii '60-'70, dar privim spre viitor. S-a schimbat foarte mult handbalul feminin de atunci, uitați-vă ce cluburi bogate și puternice nu ajung în Final Four sau în fazele superioare. Investițiile masive din anumite zone și în anumite cluburi ridică foarte mult nivelul jocului. E un lucru bun, pentru că handbalul trebuie să se miște, să progreseze, să devină mai rapid, mai frumos, mai tacticizat. Noi nu ne putem gândi, în momentul ăsta, la acel nivel. Deocamdată, noi vrem să fim o echipă care să devină formatoare de tinere jucătoare din România", a declarat antrenorul Sorin Bârză pentru Sport.ro.

Lotul Științei București din acest sezon - Alexandra Prodan, Gabriela Dobre, Ioana Simion / Bianca Ionescu, Ionela Leuștean, Camelia Mălăncuș, Andreea Chiricuță, Elena Badea, Itana Ciavlovici, Amalia Coman, Ana Maria Șerban, Iulia Bîță, Andreea Gădăleanu, Jasna Boljevici, Andreea Pîrvu, Andreea Tetean, Magda Kazanga, Adina Grigoraș, Andreea Tecar

Text și foto - Gabriel Chirea, contributor Sport.ro