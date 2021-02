Gino Iorgulescu reactioneaza la acuzele venite dinspre FRF in scandalul privind implementarea VAR: "Trebuie sa isi asume si responsabilitatile, nu numai beneficiile!"

In fotbalul romanesc s-a declansat un adevarat razboi intre Liga si Federatie in ceea ce priveste implementarea sistemului VAR.

Cele doua foruri se acuza reciproc ca nu ar fi dispusi sa faca sacrificiile necesare pentru a realiza acest obiectiv. In ultimele zile a existat un schimb de replici de la distanta intre presedintele FRF Razvan Burleanu si secretarul general al LPF Justin Stefan.

De aceasta data a intervenit in razboi si presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu. El s-a aratat extrem de deranjat de acuzele facute de Burleanu conform carora Liga nu este dispusa sa ofere niciun ban pentru implementarea VAR.

De asemenea, presedintele LPF a spus ca FRF insista sa implementeze sistemul in conditiile in care UEFA a delegat aceasta sarcina catre LPF.

"Consider ca intre cele doua entitati care conduc fotbalul romanesc trebuie sa existe un dialog permanent. Ma deranjeaza atacurile venite dinspre FRF, mai ales ca liga a aratat mereu disponibilitate pentru dialog si pentru rezolvarea problemelor. Introducerea VAR trebuie sa fie pentru toata lumea o prioritate. Vedem ce se intampla in Europa si trebuie sa facem totul pentru a ajunge la acel nivel macar din punctul acesta de vedere.

Nu inteleg cui ii folosesc aceste contre repetate intre noi si FRF. Mi se reproseaza aparitiile sporadice in mass media. Sa lamurim si subiectul asta. Justin Stefan este Secretarul General al LPF, este o persoana care se bucura de tot sprijinul meu. Cine isi inchipuie ca Justin vorbeste fara sa se consulte cu mine, se insala. Justin vorbeste in numele LPF pentru ca are aceasta calitate si, mai mult, exprima intocmai pozitia institutiei pe care o reprezinta.

Va readuc aminte ca noi am anuntat in urma cu mult timp ca suntem pregatiti sa implementam sistemul VAR. Ceea ce a tinut de noi am facut. FRF-ul doreste sa fie coordonator de proiect si sa aiba control, in continuare, asupra arbitrilor. Mai intai trebuie sa isi asume si responsabilitatile, nu numai beneficiile. Dar sa nu uite de indicatiile forumului international, acelea ca noi, LPF, suntem coordonatori de proiect, fiind cei care organizeaza Liga 1", a spus Gino Iorgulescu potrivit playsport.ro.