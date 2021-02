"Noi am anuntat ca suntem pregatiti pentru VAR!" Gino Iorgulescu a rupt TACEREA! Ce a spus despre scandalul dintre FRF si LPF

Gino Iorgulescu a intervenit in scandalul pentru implementarea sistemului de arbitraj video in Liga 1.

LPF si FRF s-au atacat in ultimele zile pe tema VAR-ului in Liga 1. Liga a acuzat Federatia ca nu doreste sa implementeze sistemul in campionatul romanesc, iar Razvan Burleanu a spus ca LPF doreste sa culeaga meritul fara sa achite vreun ban.

Dupa acest scandal, presedintele Ligii, Gino Iorgulescu, a intervenit.

"Ma deranjeaza atacurile venite dinspre FRF, mai ales ca liga a aratat mereu disponibilitate pentru dialog si pentru rezolvarea problemelor. Introducerea VAR trebuie sa fie pentru toata lumea o prioritate. Vedem ce se intampla in Europa si trebuie sa facem totul pentru a ajunge la acel nivel macar din punctul acesta de vedere.

Va readuc aminte ca noi am anuntat in urma cu mult timp ca suntem pregatiti sa implementam sistemul VAR. Ceea ce a tinut de noi am facut. FRF-ul doreste sa fie coordonator de proiect si sa aiba control, in continuare, asupra arbitrilor. Mai intai trebuie sa isi asume si responsabilitatile, nu numai beneficiile. Dar sa nu uite de indicatiile forumului international, acelea ca noi, LPF, suntem coordonatori de proiect, fiind cei care organizeaza Liga 1", a spus Gino Iorgulescu pentru PlaySport.