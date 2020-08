EXCLUSIV | LPF, in vizita la Guvern! Seful Ligii, Gino Iorgulescu, intalnire de gradul 0 cu premierul Ludovic Orban! 

Oficialii LPF se intalnesc cu prim-ministrul Ludovic Orban!

Gino Iorgulescu a revenit in atentia publica, iar prima sa aparitie in calitate de sef al Ligii Profesioniste de Fotbal dupa ce o perioada a 'disparut' din cauza problemelor cu fiul sau, a mers in vizita la premierul Ludovic Orban.

Oficialii LPF se intalnesc cu reprezentantii Guvernului pentru a discuta protocolul medical pentru sezonul urmator din Liga 1 si pentru a primi unda verde la inceperea campionatului, conform surselor www.sport.ro!