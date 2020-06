Razvan Burleanu continua atacul la adresa LPF! "Justin Stefan vrea sa mosteneasca locul primit pe tava de Gino Iorgulescu!"

Razvan Burleanu a facut declaratii in aceasta seara, cu privire la razboiul cu Liga Profesionista de Fotbal.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal si-a justificat acuzatiile facute in legatura cu numirea lui Gino Iorgulescu la conducerea LPF.

"In 2018, domnul Dragnea a intrat cu picioarele in alegerile de la Federatie. O interventie care nu s-a mai vazut in nicio alta tara din partea unui politician. Vi se pare in regula ca un politician sa se implice intr-o campanie? Asta am zis. Niciodata n-o sa ma vedeti pe mine sa cer sprijin de la vreun politician.

Secretarul Ligii vrea sa mosteneasca de la Gino Iorgulescu ceea ce el a primit pe tava de la Liviu Dragnea. Ai impresia ca Justin Stefan isi doreste ca alegerile sa aiba loc mai repede.

Situatia asta de criza ne-a dat o pauza si ar fi trebuit sa ne gandim la o formula care sa fie mai buna pentru fotbal, dar nu ne-am gandit la dizolvarea LPF", a mai adaugat Razvan Burleanu.

Razvan Burleanu a adus clarificari si in ceea ce priveste banii pe care Federatia Romana de Fotbal ar fi trebuit sa ii primeasca de la UEFA.

"Nu am luat bani de la UEFA. Sumele la care se face referire sunt de 4,3 milioane de euro. 400.000 de euro pana la jumatatea acestui an si 3,9 miloane pana vara viitoare. Pentru ca toate platite se fac pe sezoane.

In acest moment, in conturile noastre au intrat 400.000 euro. Nu sunt bani suplimentari. UEFA nu a pus la dispozitie un fond suplimentar de criza. Acestia erau bani planificati, pe care ii dam pe activitatile Federatiei. Noi oricum platim de 3-4 ori mai mult decat primim de la UEFA", a declarat Burleanu, la Digi Sport.