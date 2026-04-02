EXCLUSIV Boloni, radical! "Hai să nu mai așteptăm tot timpul să ne cadă ceva din cer!"

Alexandru Hațieganu
Boloni, discurs foarte dur.

Laszlo Boloni a vorbit într-un interviu realizat de Amir Kiarash, jurnalist Sport.ro, despre situația în care a ajuns fotbalul românesc, unul brăzdat cu ratări ale Campionatului Mondial. Câștigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua a discutat în contextul eliminării României, 0-1 cu Turcia, din cursa pentru calificarea la Campionatul Mondial care va debuta pe 11 iunie.

Boloni: "Noi cerem tot timpul timp!"

"Tot timpul se așteaptă să fim într-o grupă ușoară. Și am fost, să avem bulan, și a fost. Nu-ți cade din cer tot timpul. Noi cerem tot timpul timp.... Dar timpul trece. Au trecut nu știu câți ani… Și ce Dumnezeu am făcut?!", a zis Boloni.

  • 1998 e ultima ediție la care a participat România
  • Condusă de Anghel Iordănescu în 1998, la CM din Franța, România a fost eliminată în optimi de Croația, scor 0-1

Boloni despre Hagi

"Da. Vine Gică Hagi. Doamne ferește, nu reușește nici el și, brusc, vom constata că Gică Hagi este mult prea nervos, mult prea exigent. Așa facem de fiecare dată. Pițurcă e nu știu ce, ălălalt e tânăr, ălălalt e bătrân și așa mai departe. Nu! Nu așa se face. Muncești, faci ceva! Îți bați capul de pereți și găsești o idee, ceva nou. Ceva cu care poate că surprinzi, din care unii nu vor înțelege nimic, alții vor accepta. Dar, dacă faci tot timpul aceleași lucruri, nu se poate!", a mai spus Boloni, selecționer al României în 2000.

Boloni e omul care i-a lansat la națională pe Mirel Rădoi și Marius Niculae.

Federația Română de Fotbal a anunțat astăzi pe site-ul oficial ce urmează după plecarea lui Mircea Lucescu din poziția de selecționer:

”Ca urmare a încheierii mandatului domnului Mircea Lucescu la cârma primei reprezentanative, Federația Română de Fotbal a demarat oficial procedura pentru desemnarea viitorului selecționer al echipei naționale de fotbal.

Procesul de selecție va urma pașii statutari, începând cu consultarea specialiștilor din cadrul Comisiei Tehnice, și se va finaliza cu aprobarea în Comitetul Executiv”.

CALENDARUL NUMIRII NOULUI SELECȚIONER

Mâine, 3 aprilie, ora 10:30 – Ședința Comisiei Tehnice: Comisia, prezidată de Directorul Tehnic al FRF, domnul Mihai Stoichiță, se va întruni la Casa Fotbalului pentru a analiza situația actuală. În cadrul acestei ședințe, membrii comisiei vor dezbate profilul viitorului antrenor și vor înainta o listă de propuneri către conducerea FRF.

Săptămâna viitoare – Mandatarea președintelui: Propunerile Comisiei Tehnice vor fi prezentate Comitetului Executiv al FRF. Membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Finalizarea negocierilor: Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF.

COMPONENȚA COMISIEI TEHNICE A FRF

Președinte: Mihai Stoichiță

Vicepreședinți: Aurel Țicleanu și Lucian Burchel

Secretar: Răzvan Rotaru

Membri cu drept de vot: Miodrag Belodedici, Dumitru Moraru, Ilie Alexe, Dumitru Dumitriu, Ionel Augustin, Mihai Ianovschi, Rodion Cămătaru, Marcel Răducanu, Massimo Pedrazzini, Zoltan Jakab, Marius Niculae, Lucian Sănmărtean, Costin Curelea

Membri fără drept de vot: Vlad Munteanu, Andrei Vochin, Felix Grigore

