Patronul campioanei a explodat și a transmis că s-a săturat de umilințele europene, cerând "eliberarea din sclavie", înainte de a-i face praf pe jucătorii considerați vinovați. FCSB a fost învinsă joi seară de Bologna, scor 1-2, și rămâne cu trei pucte (1-0 cu Eagles în prima etapă) după ce pierduse și în Elveția, cu Young Boys Berna (2-0).



Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că nu mai suportă ca echipa sa să fie victima sigură în competițiile continentale.



"Știi ce îmi doresc la echipă, nu pentru bani. Mă rog la Dumnezeu, să nu mai fim așa de sclavi. Să ne batjocorească în halul ăsta, să nu îți mai dea 2-0 în minutul 15", a tunat Becali, citat de Digisport, adăugând: "Cât de cât, bă, măcar acasă să îi pot bate și eu, la mine. Să nu mai fiu ciuca bătăilor în cupele europene".



Start de coșmar cu Bologna

Italienii au rezolvat meciul în primul sfert de oră. În minutul 9, Șut a pierdut o minge fatală, iar Jens Odgaard a deschis scorul. Doar trei minute mai târziu, Thijs Dallinga a majorat diferența la 2-0, după ce Târnovanu respinsese inițial o reluare nefericită a lui Lixandru spre propria poartă.



FCSB a încercat să revină, având ocazii prin Ngezana și Thiam, dar portarul Skorupski a fost la post. Repriza secundă a fost dominată tot de oaspeți, portarul Ștefan Târnovanu având mai multe intervenții salvatoare care au limitat proporțiile scorului.

