În primă fază, Gigi Becali și-a îndreptat cele mai multe critici către jucători. Adrian Șut, Baba Alhassan și Octavian Popescu au fost principalii vinovați în opinia patronului de la FCSB.

Gigi Becali critică arbitrajul de la FCSB - Bologna: "Oameni de doi lei cărora le e frică de italieni"



La o zi după meci, Gigi Becali s-a plâns și de arbitraj, susținând că FCSB trebuia să primească un penalty în repriza a doua, la un fault asupra lui Daniel Bîrligea.

Partida de pe Arena Națională a fost condusă de o brigadă din Letonia, cu Andris Treimanis la centru. În camera VAR s-au aflat olandezul Jeroen Manschot și letonul Kristaps Ratnieks.



"N-am comentat niciodată arbitrajul în Europa, chiar dacă s-a mai greșit pe ici, pe colo. Dar așa ceva?! Toate duelurile au fost numai împotriva noastră. Scapă Bîrligea, doar îl împinge puțin cu umărul pe ăla și se dă fault în atac. Nici nu s-a comparat cu împingerea ăluia cu două mâini, în careu (n.r - asupra lui Bîrligea).



Știi care e treaba? În camera VAR au pus nu știu ce arbitru polonez (n.r - arbitrul VAR a fost olandezul Jeroen Manschot). Oameni din ăștia de doi lei cărora le e frică de italieni, de Occident. Sunt mulți din țările astea ex-comuniste care divinizează Occidentul. Le e teamă că nu știu e italian e șef de arbitri.



Asta este. Noi trebuie să înțelegem un lucru și să nu ne amărâm. Suntem țară mică și trebuie să ne împăcăm cu ideea", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

VIDEO Ștefan Târnovanu, declarații după FCSB - Bologna 1-2

