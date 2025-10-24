Universitatea Craiova a remizat în duelul din Conference League cu Noah, scor 1-1, iar partida de pe „Ion Oblemenco” a oferit și un scandal între antrenorul Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.



Gigi Becali îi ia partea lui Rădoi în scandalul cu Baiaram



Jucătorul nu a fost mulțumit în momentul în care a aflat că nu este titular în partida cu formația din Armenia, iar reacția pe care a avut-o l-a enervat pe Mirel Rădoi.

Antrenorul oltenilor a luat decizia de a-l scoate din lot pe Baiaram și de a-l trimite în tribunele arenei din Bănie.

Întrebat despre situația aprinsă de la Craiova, Gigi Becali i-a luat partea finului său, Mirel Rădoi, și consideră că antrenorul a făcut ce trebuia.

„Nu mă bag eu în bucătăria oamenilor, e problema lor. La Mirel nu merge cu de-astea.

Dacă nu ai conduce așa, cu mână de fier, și-o iau în cap jucătorii. După aceea, fiecare e pe turta lui, cum e la noi. Fiecare e șmecher, care mai de care mai vedetă, mai star”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Fotbalistul de 22 de ani al oltenilor a reușit șapte goluri și două pase de gol în 19 meciuri jucate pentru U. Craiova în acest sezon.

3 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram, conform site-ului de specialitate Transferamrtk.com.

