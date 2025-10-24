Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: "Ești nimeni în fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici"

Gigi Becali, atac fără precedent la adresa jucătorului de la FCSB: Ești nimeni &icirc;n fotbal! Ți-am dat ca prostul salariu mare, dar s-ar putea să mori aici Superliga
Gigi Becali și-a pierdut toată încrederea în Octavian Popescu (22 de ani), jucătorul de la FCSB pentru care în 2022 solicita 50 de milioane de euro.

Gigi BecaliOctavian PopescuFCSBBologna
Octavian Popescu a avut evoluții impresionată după ce a fost promovat la prima echipă a lui FCSB, în sezonul 2020/2021, când nu împlinise încă 19 ani. Totuși, fotbalistul născut în Nucet s-a "stins" în ultima perioadă.

Gigi Becali: "Octavian Popescu, un pariu pierdut. I-am dat ca prostul salariu mare"

Cu tot mai puține minute în tricoul lui FCSB, Popescu a mai primit o șansă și la duelul cu Bologna (1-2), de joi seară. A intrat în minutul 64, în locul lui Mamadou Thiam, însă nu s-a remarcat cu nimic. Becali s-a convins și îl numește acum pe Octavian Popescu "un pariu pierdut".

"Tavi Popescu? Nu e fotbalist de anvergură. El e fotbalist de fotbal de sală, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare, trebuie să câștigi dueluri. Când intri în minge, trebuie să te duci cu putere, cu bărbăție. Vine mingea la el, se ondulează din corp. E pierdut pariul, așa cred. La 18 ani, era jucătorul principal al nostru. Coman îmi zicea că e conștient că nu poate juca în fața lui Tavi, dar lui, după aia, i-au intrat fumurile în cap - mașină, apartament, gagică, altă gagică. Adică un fel de vedetă. Se vede că a început cu tatuaje. Își fac tatuaje fotbaliștii mari, starurile, dar tu nu ai cum. Dacă tu îți faci frizură când nu ești încă vedetă...

Ai văzut, Stoian s-ar putea să ajungă. A venit ca vedetă cu păr lung, dar s-a tuns, a venit cuminte. Dacă începe și el să facă tatuaje și frizuri, nici el nu ajunge. Dar din ce îl văd până acum pe Stoian, are comportament de băiat cuminte, serios, muncitor. 

Tavi și comentează. Tu n-ai voie să comentezi la arbitri, mă! Tu n-ai arătat nimic în fotbalul ăsta. Eu doar te-am ridicat și te-am umflat eu. Ți-am dat ca prostul salariu mare, am avut încredere în tine, dar s-ar putea să mori aici. Trebuie să ai mintea întreagă. Fii smerit, taci din gură, n-ai arătat nimic la fotbal. N-ai voie să comentezi. Ești nimeni în fotbal, taci din gură!

Am tot zis să îl forțez pe George Popescu. Talent are cu carul și am zis să-l vedem, dar aseară mi-am dat seama că e deja un pariu pierdut. Trebuie să spunem adevărul", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

VIDEO Florin Tănase, declarații după FCSB - Bologna 1-2

