Dinamo și Rapid își dau întâlnire în etapa #6 din play-off-ul Superligii României pe Arena Națională. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indica 14 grade Celsius.

Dinamo - Rapid ACUM, GOL DUPĂ GOL! A intrat Cătălin Cîrjan și se vede

Înainte să înceapă meciul, galeria lui Dinamo a ridicat în Peluza Cătălin Hîdan o scenografie în memoria lui Mircea Lucescu, fostul selecționer al României stins din viață pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București.

Rapidiștii, fără steaguri și în plin protest, au aplaudat când galeria lui Dinamo a ridicat scenografia. Cele două galerii au scandat, ulterior, împreună numele fostului mare antrenor care a câștigat titluri atât în Ștefan cel Mare, cât și în Giulești.

Echipele de start

Dinamo: Epassy - Boateng, Duțu, Stoinov - Sivis, Soro, Gnahore, Milanov, Opruț - Pușcaș, Armstrong; Rezerve: Roșca - Musi, Cîrjan, Mazilu, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Țicu, Al. Pop; Antrenor: Zeljko Kopic

Rapid: Aioani - Ciobotariu, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Christensen, K. Keita - Moruțan, Dobre, Petrila; Rezerve: Briciu - Todoran, Onea, Sălceanu, Hromada, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, D. Paraschiv, Burmaz, Simonia; Antrenor: Constantin Gâlcă