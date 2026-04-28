“Nu te vom uita, Luce!”. Astfel marchează Galatasaray ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul din 2002 câştigat cu Mircea Lucescu la conducerea tehnică.

Echipa din Istanbul a postat pe Facebook un mesaj şi imagini cu momentul istoric:

“AZI ÎN ISTORIE | 28.04.2002

Kocaelispor 0-2 Galatasaray

Galatasaray, prima echipă din Turcia cu 5 stele, a câştigat al 15-lea titlu de campioană alături de antrenorul nostru de neuitat, Mircea Lucescu, devenind astfel prima echipă din Turcia cu 3 stele!

Nu te vom uita, Luce…”.