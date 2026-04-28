FOTO Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”

Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: "Nu te vom uita, Luce"
Marele antrenor a încetat din viață în această lună.

Mircea LucescuGalatasarayTurcia

“Nu te vom uita, Luce!”. Astfel marchează Galatasaray ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul din 2002 câştigat cu Mircea Lucescu la conducerea tehnică.

Echipa din Istanbul a postat pe Facebook un mesaj şi imagini cu momentul istoric:

“AZI ÎN ISTORIE | 28.04.2002

Kocaelispor 0-2 Galatasaray

Galatasaray, prima echipă din Turcia cu 5 stele, a câştigat al 15-lea titlu de campioană alături de antrenorul nostru de neuitat, Mircea Lucescu, devenind astfel prima echipă din Turcia cu 3 stele!

Nu te vom uita, Luce…”.

Mircea Lucescu a încetat din viaţă la 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. El a condus ultimul său meci în 26 martie, când naţionala României a fost învinsă de Turcia în barajul pentru Cupa Mondială. 

Lucescu a antrenat echipa Galatasaray în perioada 2000-2002. 

A câştigat cu aceasta Supercupa Europei în 2000 şi campionatul Turciei în 2002.

