"Avem bucătărie, le facem mâncare. Toate condițiile pentru 400 de oameni". Gigi Becali, ultimele informații despre cum vrea să-i găzduiască pe refugiați

Gigi Becali se implică în a rezova problema imigranților, în contextul situației tensionate din Kiev.

Patronul formației FCSB a pus baza din Berceni la dispoziția autorităților, a trimis juniorii de la Academie acasă, pentru o perioadă, și a anunțat că ucrainenii care vor ajunge în București vor beneficia de toate cele necesare la complexul construit în Berceni de omul de afaceri care finanțează vicecampioana.

"E posibil azi să vină niște femei cu copii. Sunt oameni cu care țin legătură. Am vorbit cu ministrul și mi-a spus că, dacă va fi nevoie, va apela. Sunt niște oameni care sunt acolo. Și patronul de la Tarsin, și autocarul nostru e acolo. Dacă e nevoie, încarcă și adu la mine la bază.

Deja am golit, pot încăpea 400 de oameni. Am luat și saltele separat. Pe lângă două paturi, am pus și saltea. Au căldură, duș în cameră, toate condițiile. Avem bucătărie, le facem mâncare. Toate condițiile pentru 400-500 de oameni. E posibil ca azi să vină ceva", a declarat Gigi Becali, luni dimineață, la Ora Exactă în Sport de la Pro X.