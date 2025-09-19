VIDEO Atletul din Kenya înrolat fără voia sa în armata Rusiei și trimis în război! ”Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”

Atletul din Kenya &icirc;nrolat fără voia sa &icirc;n armata Rusiei și trimis &icirc;n război! &rdquo;Mi-au spus că voi lupta sau voi muri&rdquo; Atletism
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Războiul provocat de dictatorul rus Vladimir Putin în Ucraina face victime din toată lumea.

TAGS:
razboiul din UcrainaRusiaUcrainaSankt Petersburgkenya
Din articol

Cine nu a visat niciodată să nu se mai întoarcă din vacanţă? Probabil că Evans ar fi preferat să nu plece niciodată. Brigada motorizată ucraineană nr. 57 a dat publicităţii recent mărturia unui kenyan capturat pe front, care spune că a fost înrolat fără voia sa în timpul unei vacanţe la Sankt Petersburg, relatează Le Figaro, publicație franceză citată de news.ro.

Cel care spune că se numeşte Evans şi că este atlet de peste 10 ani explică într-un videoclip de aproximativ zece minute că a fost păcălit şi înrolat cu forţa în armata rusă. Totul ar fi început în timpul unei vizite turistice la Sankt Petersburg, la o dată nespecificată. Cu o zi înainte de întoarcerea sa programată în Kenya, Evans povesteşte că a fost abordat de un bărbat, care i-a propus să-i prelungească viza şi să-i găsească un loc de muncă.

În aceeaşi seară, bărbatul i-a prezentat un contract redactat în limba rusă, pe care Evans s-a grăbit să-l semneze. Interlocutorul său i-a cerut apoi paşaportul şi telefonul, promiţându-i că i le va înapoia în scurt timp. Dar evenimentele s-au precipitat: alţi bărbaţi au venit să-l ia cu maşina şi l-au dus într-o destinaţie necunoscută. Când a întrebat unde se duce, i s-a răspuns să „se relaxeze”. Dar câteva ore mai târziu, atletul kenyan s-a trezit într-o tabără militară. Acolo i s-a spus că a semnat un contract cu armata şi că nu poate să se retragă. „Mi-au spus că voi lupta sau voi muri”, a povestit el în faţa Brigăzii 57 motorizate.

„Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure”

„Nu sunt un inamic al Ucrainei, eram prizonierul situaţiei”, se justifică Evans. „Această semnătură mi-a ruinat viaţa”

Cetăţeanul kenyan explică că a urmat o săptămână de antrenament, în care a învăţat să mânuiască o armă. În tabără, „majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici”, mărturiseşte el. 

El nu vorbeşte limba şi nu înţelegea nimic din instrucţiuni. La sfârşitul pregătirii, a fost trimis direct într-o zonă de luptă. În acel moment, Evans nu s-a gândit prea mult: „Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene”, povesteşte el. „Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat”. După două zile de rătăcire, atletul a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. El a ridicat mâinile în aer şi a explicat situaţia în care se afla. „M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare”, a povestit el plângând.

La sfârşitul videoclipului, Evans imploră să nu fie trimis înapoi în Rusia în cadrul unui potenţial schimb de prizonieri. „O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine”, spune el. În descrierea videoclipului său publicat pe YouTube, Brigada 57 motorizată „subliniază că interviul a fost înregistrat cu consimţământul prizonierului”. „Dar nu trebuie să uităm că este vorba de o persoană care a luptat alături de inamic şi că, prin urmare, este la latitudinea voastră să credeţi sau nu cuvintele şi lacrimile sale”, adaugă unitatea.

Rusia recrutează africani lipsiți de pregătire militară, care sunt folosiți drept carne de tun

Recrutarea de africani de către Rusia pentru a duce războiul în Ucraina nu este deloc o noutate.

Kievul a anunţat deja capturarea unor mercenari proveniţi din mai multe ţări africane. Atraşi de promisiunile de locuri de muncă şi salarii fabuloase, mulţi dintre ei se înrolează de bunăvoie, provenind din Togo, Nigeria sau Camerun.

Dar o altă parte este, de asemenea, victimă a manipulării şi recrutată cu forţa, aşa cum a demonstrat o anchetă a France 24, difuzată în iunie anul trecut. Fără o pregătire reală, ei sunt adesea folosiţi drept carne de tun.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De la ce vârstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
De la ce v&acirc;rstă putem lăsa copiii singuri acasă. Aspectele cheie la care părinții trebuie să fie atenți
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, atacantul rom&acirc;n născut &icirc;n Spania &icirc;nscrie la seniori &icirc;n Austria și este aproape de Bundesliga! &rdquo;M-am apucat de fotbal acum patru ani&rdquo;
La 17 ani, atacantul român născut în Spania înscrie la seniori în Austria și este aproape de Bundesliga! ”M-am apucat de fotbal acum patru ani”
ULTIMELE STIRI
Olympique Lyon &ndash; Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
Olympique Lyon – Angers, 21:45, LIVE pe VOYO. Trupa lui Fonseca poate egala liderul PSG
FC Botoșani &ndash; FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e &icirc;n criză și caută declicul
FC Botoșani – FCSB, 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Campioana e în criză și caută declicul
Are doar 28 de ani și vrea să intre &icirc;n istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
Are doar 28 de ani și vrea să intre în istoria sportului cu motor! Candidează la șefia FIA
FCSB &icirc;și așteaptă fanii la Botoșani! C&acirc;t costă un bilet la meciul de vineri seară
FCSB își așteaptă fanii la Botoșani! Cât costă un bilet la meciul de vineri seară
Ce salariu are selecționerul &rdquo;tricolorilor&rdquo;! Dezvăluirile, făcute de președintele federației &icirc;nainte de meciul Rom&acirc;niei cu Moldova de pe Arena Națională
Ce salariu are selecționerul ”tricolorilor”! Dezvăluirile, făcute de președintele federației înainte de meciul României cu Moldova de pe Arena Națională
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Anunțul făcut de olandezi &icirc;nainte de Go Ahead Eagles &ndash; FCSB: &rdquo;Nu este vorba că nu &icirc;i lăsăm &icirc;n oraș!&rdquo;

Anunțul făcut de olandezi înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: ”Nu este vorba că nu îi lăsăm în oraș!”

Ungaria - Rom&acirc;nia 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

Ungaria - România 3-2 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO | Final de meci! Mai avem o șansă! Ce urmează

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

CFR, zguduită din temelii: Neluțu Varga riscă să piardă stadionul. Decizia instanței, devastatoare!

Unic &icirc;n istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane &icirc;n Frankfurt &ndash; Galatasaray

Unic în istoria Champions League! Isprava lui Leroy Sane în Frankfurt – Galatasaray

Gigi Becali a acceptat! FCSB &icirc;și schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Gigi Becali a acceptat! FCSB își schimbă radical strategia și atacă două piețe surpriză din Europa

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux &icirc;n care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

Jose Mourinho i-a lăsat mască pe toți! Bolidul de lux în care și-a făcut apariția la Benfica, flancat de polițiști

CITESTE SI
Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

stirileprotv Guvernul a făcut rost de bani pentru prima autostradă care va traversa munții. Lucrările au ajuns la 7%

O asistentă medicală a fost prinsă de soț, &icirc;n pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. &Icirc;n fața judecătorilor, femeia &bdquo;a dat vina&rdquo; pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

protv O asistentă medicală a fost prinsă de soț, în pat, cu fiul vitreg de doar 16 ani. În fața judecătorilor, femeia „a dat vina” pe adolescent. Ce pedeapsă a primit femeia

Un bărbat și doi copii au murit arși de vii &icirc;ntr-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

stirileprotv Un bărbat și doi copii au murit arși de vii într-o Tesla care a luat foc. Salvatorii n-au reușit să deschidă ușile blocate

Ce produse de &icirc;ngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău dec&acirc;t bine

stirileprotv Ce produse de îngrijire a pielii ar trebui evitate. Rutinele complicate virale pe internet pot face mai mult rău decât bine

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!