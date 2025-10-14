Finanțatorul campioanei României a aflat, cu surprindere, că proprietatea pe care a investit în urmă cu 25 de ani aproximativ 10 milioane de euro valorează astăzi de zece ori mai mult, atingând o sumă colosală.



Totul a ieșit la iveală după ce mai mulți șoferi au pătruns pe terenul bazei pentru a organiza un concurs ilegal de drifturi, profitând de șoselele interioare ale complexului. Incidentul l-a făcut pe Becali să realizeze dimensiunea reală a investiției sale.



O proprietate cât un mic cartier, evaluată la o sumă colosală

Într-o discuție cu nepotul său, patronul FCSB a aflat că valoarea actuală a terenului a explodat. Acesta a recunoscut că nu era la curent cu potențialul financiar uriaș al proprietății sale, care se întinde pe 33 de hectare și este complet utilată.



"Eu nu știam, eu la bază mă duceam doar în față, dar de unde să știu că am o proprietate de vreo 33 de hectare și că toată e cu asfalt, de poți să faci drifturi? E un mic cartier. Mi-a spus acum nepotul meu 'Băi, Gigi, la bază doar terenul face 100 de milioane'. Eu habar n-aveam, am cumpărat-o acum 25 de ani", a povestit Gigi Becali pentru Fanatik.



În privința celor care i-au invadat proprietatea, omul de afaceri a avut o reacție caracteristică și a transmis că nu intenționează să ia măsuri legale: "Nu e normal, dar nici nu o să fac plângere penală pentru violare de proprietate. Băgăm oamenii la pușcărie?".

