Tănase și Coman nu au scăpat de furia lui Gigi Becali: "Te vei lăsa de de fotbal! Săracul, el nu mai poate"

FCSB a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri din acest sezon, a expediat un singur șut pe poartă, iar Andrei Vlad a limitat proporțiile scorului pe Arena Națională.

Gigi Becali, nemulțumit de Florin Tănase și Florinel Coman

La finalul partidei, Gigi Becali a lăsat de înțeles că și-a luat gândul de la titlu, având în vedere jocul echipei, și a criticat mai mulți jucători. Pe lângă Malcom Edjouma, Gigi Becali i-a criticat pe Florinel Coman și Florin Tănase, care au fost titulari contra Farului.

Becali îl acuză pe Florinel Coman că refuză să se antreneze corespunzător după perioadă în care a fost accidentat, dar și că insistă să execute loviturile libere în dauna lui Octavian Popescu. În cazul lui Florin Tănase, patronul lui FCSB este nemulțumit că golgheterul echipei nu pasează.

"Într-un fel este mai bine că nu ne mai facem iluzii. Mai aveam și noi entuziasm, că facem, că dregem, m-am convins, dar n-ai cu cine. Dacă și Tănase driblează, vrea să intre cu mingea în poartă. Bă, unde te duci, mă? Are poziție de pasă, o mai gâdilă puțin, se învârte în loc. Altă chestiune, i-am rugat pe Petrea și MM: 'Am și eu un jucător pe care trebuie să iau bani, la mine totul e pe bani. Lăsați-l pe Tavi să bată lovituri libere din dreapta sau din stânga!'. Eu am spus, eu am auzit.

Coman, săracul, el nu poate la ora asta să mai joace fotbal. Nu știu ce trebuie să facă, dar el nu poate să joace. Tavi e cu bun simț, rușinos. L-am sunat personal pe Tănase, i-am zis: 'Ești căpitanul echipei, iei mingea și i-o dai lui Tavi Popescu'. Ce să facă el? Are 30.000 pe lună, îl ascultă el pe Becali? El e Tănase, căpitan de echipă. Am zis: 'Chiar dacă nu dă gol, dar dacă dă gol îi crește cota'. Să nu mai bată Coman! Florinele, tu nu știi să bați! Tu dai pasă la portar.



Dacă facem concurs de dat pasă la portari, bate tu, ca să dai pasă la portari. Măcar acum n-a dat nici pasă la portar. Și eu dacă băteam lovitura aia... bine, săracul, probabil nu-l mai țin picioarele. Aici e chestie de seriozitate, trebuie să te antrenezi. Antrenează-te, tată, după accidentare. El nu vrea suferință. Dacă nu vrei suferință, te vei lăsa de fotbal", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Cu doi pași greșiți consecutivi în Liga 1, 1-1 la Mioveni și 0-2 împotriva Farului, FCSB a rămas cu 59 de puncte, la 11 lungimi în spatele liderului CFR Cluj, cu două runde înaintea finalului de sezon regulat.

În următoarea etapă, FCSB va juca pe terenul lui FC Argeș, în timp ce campioana CFR Cluj are meci la Voluntari.