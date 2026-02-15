ROȘU după câteva secunde, autogol în '4 și schimbare în '5 în Ligue 1! Olympique Lyon - Nice, GOOOOL ACUM pe VOYO

Schioarea italiană Federica Brignone a câştigat, duminică, medalia de aur în cursa de slalom uriaş din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, după ce triumfase şi în slalomul super-uriaş, transmit agenţiile internaţionale de presă.

Sara Hector și Thea Louise Stjernesund au luat ambele argintul

La zece luni după o accidentare gravă, Brignone s-a impus cu timpul cumulat de 2 min 13 sec 50/100, în timp ce suedeza Sara Hector şi norvegianca Thea Louise Stjernesund au obţinut medalii de argint, fiind cronometrate la 62/100 de campioană.

De remarcat că ambele vicecampioane au avut manşe identice, 1 min 03 sec 97/100, respectiv 1 min 10 sec 15/100.

Hector era deţinătoarea titlului în această probă.

Favorita Mikaela Shiffrin a dezamăgit: doar locul 11

Una dintre favorite, americanca Mikaela Shiffrin, a dezamăgit din nou, încheind pe locul 11, la 92/100 de învingătoare.

Ea a ajuns la opt curse olimpice consecutive fără medalie, ultima sa şansă fiind slalomul de miercuri.

Românca Sofia Maria Moldovan, debutantă la 17 ani, s-a clasat pe locul 46

Dublă campioană mondială, Federica Brignone, părea că va rata Jocurile din Italia după ce a suferit în aprilie anul trecut fracturi la un picior şi răni severe la genunchi, informează Agerpres.

Românca Sofia Maria Moldovan a debutat la 17 ani la Jocurile Olimpice de iarnă, clasându-se pe locul 46 (după prima manşă era pe 56), în 2 min 29 sec 87/100.